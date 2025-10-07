Fuga in bici con droga e armi, arrestato a Città di Castello

Sessantaquattrenne bloccato dopo inseguimento della Polizia

Un uomo di 64 anni è stato arrestato a Città di Castello dopo un rocambolesco inseguimento in bicicletta elettrica. L’episodio, riportato in un comunicato della Polizia di Stato, si è verificato durante un controllo di routine del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, impegnato in servizi di contrasto ai reati predatori.

Gli agenti hanno notato l’uomo mentre procedeva rapidamente lungo via Carlo Liviero, con al seguito una borsa voluminosa. Il suo comportamento circospetto e il fatto che fosse già conosciuto alle forze dell’ordine hanno spinto i poliziotti a fermarlo per una verifica. Tuttavia, alla vista della pattuglia, il 64enne ha ignorato l’alt e ha iniziato una fuga improvvisa, tentando di seminare gli operatori tra le strade del centro.

La corsa è durata pochi minuti: l’uomo si è ritrovato in un vicolo senza uscita, ha perso il controllo della bici ed è rovinato a terra. Gli agenti lo hanno immediatamente raggiunto, mentre sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che lo ha soccorso e accompagnato all’ospedale di Città di Castello per accertamenti sulle ferite riportate nella caduta.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto nel borsone una carabina semiautomatica non censita, due caricatori, 32 cartucce e una quantità di stupefacenti: circa 50 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo, identificato come cittadino italiano, è stato dichiarato in arresto con le accuse di ricettazione, detenzione di droga a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Su disposizione della Procura della Repubblica, l’individuo è stato posto agli arresti domiciliari presso l’ospedale dove si trova ancora ricoverato. La Polizia di Stato ha ribadito che i controlli sul territorio continueranno con la massima attenzione per prevenire episodi simili e garantire maggiore sicurezza ai cittadini tifernati.