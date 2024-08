Fratelli d’Italia e Castello Civica: dubbi sui lavori del parcheggio

L’apertura improvvisa del parcheggio interrato di Piazza delle Tabacchine ha sollevato numerosi interrogativi tra i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e Castello Civica. La decisione dell’Amministrazione Comunale di rendere disponibili gli stalli del parcheggio, nonostante i problemi tecnici segnalati in precedenza, ha destato perplessità.

A causa dei numerosi lavori di ristrutturazione in corso, che limitano l’accesso al Centro Storico, Fratelli d’Italia aveva proposto soluzioni alternative, tra cui l’utilizzo del parcheggio interrato sotto Piazza delle Tabacchine. Tuttavia, l’assessore competente aveva risposto ad aprile che non era possibile utilizzare tali stalli a causa di problemi legati alla pavimentazione, alle finiture e al sistema di scolo delle acque meteoriche.

Il 1° luglio 2024, l’Amministrazione Comunale ha annunciato l’apertura al pubblico del parcheggio interrato, suscitando la reazione dei consiglieri Elda Rossi, Riccardo Leveque e Andrea Lignani Marchesani. I consiglieri hanno chiesto chiarimenti sulle problematiche tecniche che avevano impedito l’utilizzo del parcheggio fino a quel momento. Si sono interrogati sulla sicurezza degli utenti e sulla conformità ai parametri di sicurezza garantiti ai privati e agli affittuari dei posti auto.

In Consiglio Comunale, l’assessore ha risposto che i lavori sono in corso e che una proposta di variante è in valutazione presso gli uffici tecnici per migliorare la funzionalità dell’opera. Il sindaco ha aggiunto che i lavori di sistemazione sono ripartiti e che, in accordo con il direttore dei lavori, è stata decisa l’apertura del parcheggio.

Nonostante queste rassicurazioni, i consiglieri comunali hanno espresso dubbi sulla reale esistenza dei cantieri e degli interventi tecnici. Hanno sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare problemi di allagamento in caso di maltempo.

Fratelli d’Italia e Castello Civica continueranno a monitorare la situazione e a chiedere chiarimenti all’Amministrazione Comunale. La trasparenza e la sicurezza restano priorità per i consiglieri, che si impegnano a vigilare sull’andamento dei lavori e sulla gestione del parcheggio interrato di Piazza delle Tabacchine.

In conclusione, i consiglieri comunali invitano l’Amministrazione a fornire informazioni dettagliate sui lavori in corso e sulle misure adottate per garantire la sicurezza degli utenti. La questione del parcheggio interrato rimane aperta e sarà oggetto di ulteriori discussioni in Consiglio Comunale.