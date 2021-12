Fine settimana ricco di eventi per “Natale in città”

“Ci avviciniamo al Natale con un fine settimana davvero ricco di eventi diversi e interessanti in tutto il centro storico, dove grazie alla collaborazione del Consorzio Pro Centro, dell’associazionismo cittadino e del mondo della scuola prenderanno vita tanti momenti di ritrovo e divertimento per i tifernati e per i visitatori in città, con la ciliegina sulla torta di Retrò, che con le festività alle porte offrirà idee in più per i doni sotto l’albero”.

L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri presenta così le attrazioni che sabato e domenica caratterizzeranno Città di Castello. Si comincia domani, sabato 18 dicembre, con i babbi Natale in Vespa, l’iniziativa promossa con il Vespa Club Città di Castello. Dalle ore 15.00 babbi Natale ed elfi attraverseranno le vie cittadine in sella alla Vespa per raggiungere alle ore 17.30 piazza Matteotti, dove per i piccoli ci saranno caramelle, sorrisi e divertimento e gli allievi di tutte le classi della scuola primaria di Userna intoneranno canti natalizi per augurare buon Natale.

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 la Biblioteca comunale Carducci sarà protagonista dell’iniziativa “I libri e la città…le feste di Natale”, una passeggiata nel centro storico alla ricerca delle storie e della tradizione tifernati a cura di Silvia Palazzi.

Alle ore 16.00 andrà in scena “Magister Rafael”, un evento per famiglie a cura di Poliedro Cultura presso la Pinacoteca Comunale, mentre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 piazza Matteotti ospiterà la giocoleria a cura di Manuel Events, le esibizioni di danza, ginnastica artistica e il punto sport per bambini e adulti della Clinique Palestra fitness e sport.

La giornata di domenica 19 dicembre si aprirà con Retrò, il mercato dell’antiquariato, dell’oggettistica antica, della rigatteria, dell’hobbistica e del collezionismo promosso dall’amministrazione comunale che si terrà in piazza Garibaldi e viale Gramsci per l’intera giornata, con oltre 100 prenotazioni da parte di espositori provenienti da tutta Italia.

Dalle ore 11.00 i giardini del Cassero faranno da cornice a letture animate rivolte a tutti, mentre tra le ore 16.30 e le ore 18.30 in piazza Matteotti si svolgerà il laboratorio a tema animato dagli elfi di Babbo Natale, con tatuaggi, palloncini e bolle di sapone. Nella stessa piazza alle ore 17.00 il Consorzio Castello Danza offrirà uno spettacolo con la partecipazione degli allievi delle scuole riunite nel sodalizio. In concomitanza, la Biblioteca Carducci darà la possibilità di visitare il centro storico alla ricerca delle tradizioni tifernati con l’iniziativa “Le feste di Natale”.

A concludere il programma sarà il concerto di Natale del Festival delle Nazioni al Teatro comunale degli Illuminati (ore 18.00), con la partecipazione della Corale Marietta Alboni e dell’Orchestra Sinfonica G.Rossini di Pesaro, sotto la direzione di Beatrice Venezi.