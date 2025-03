Fiere Settembre 2025: date confermate per Umbertide

Tre giorni di eventi imperdibili per la comunità

Le Fiere di Settembre si svolgeranno a Umbertide il 5, 6 e 7 settembre 2025, un evento che come ogni anno attirerà residenti e visitatori per celebrare il Patrono della città, la Beata Vergine Maria della Reggia, il cui giorno è l’8 settembre. Questo appuntamento, consolidato nel tempo, non solo ha mantenuto vive le tradizioni locali, ma ha anche visto una crescita esponenziale in termini di partecipazione e offerta.

Nel 2022, le fiere hanno registrato oltre 36mila visitatori, un numero che riflette l’interesse crescente per questa manifestazione. L’edizione del 2024 ha visto la presenza di più di 180 banchi, con un’ampia gamma di proposte che spaziavano dal commercio fino ad attività di intrattenimento. La manifestazione ha saputo adattarsi ai tempi, rimanendo un punto di riferimento per la comunità umbertidese.

Per il 2025, il percorso tradizionale delle fiere si snoderà lungo via Unità d’Italia, piazza Marx, via Morandi e via Tusicum, dove anche quest’anno saranno allestiti numerosi stand e aree tematiche. Grande attenzione sarà riservata ai prodotti tipici locali e all’artigianato, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio.

Una delle novità principali riguarda l’organizzazione degli spazi espositivi, che saranno disposti su un’unica fila per facilitare la fruizione degli stand da parte del pubblico. Inoltre, gli espositori potranno contare su strutture moderne, che sostituiranno i tradizionali stand in lamiera con soluzioni più innovative e accattivanti. Saranno create aree dedicate allo street food, ai prodotti agroalimentari e all’artigianato di qualità, insieme a spazi per le associazioni locali.

Nei prossimi mesi, il programma delle attività collaterali verrà definito, con un’offerta diversificata che includerà concerti, eventi sportivi e spettacoli per bambini, garantendo un intrattenimento completo per tutte le età.

Il sindaco Luca Carizia ha dichiarato: “Questa manifestazione è un’importante opportunità per mettere in luce le ricchezze del nostro territorio. L’amministrazione comunale è sempre impegnata a sostenere eventi che promuovano il commercio locale e la nostra identità culturale. Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile tutto ciò e invito tutti a partecipare in massa”.

Annalisa Mierla, vicesindaco con delega al Commercio, ha sottolineato l’importanza del commercio locale: “Queste fiere sono una vetrina fondamentale per le attività della nostra comunità. Continueremo a lavorare per sostenere i nostri commercianti e per favorire la crescita economica di Umbertide”.

Gli operatori interessati a prendere parte alle Fiere di Settembre sono invitati a presentare la propria domanda entro il 14 luglio 2025. Questa scadenza è valida per tutte le categorie di partecipanti, inclusi i commercianti ambulanti, chi desidera occupare aree libere in via Tusicum e coloro che intendono utilizzare uno stand. La domanda sarà disponibile a partire dal 31 marzo 2025 sul sito ufficiale del Comune, nella sezione dedicata alla modulistica per le fiere.

Anche le associazioni locali possono partecipare, presentando la loro richiesta entro il medesimo termine. Per l’edizione del 2025, la gestione degli stand sarà affidata a una ditta specializzata, pertanto chi desidera esporre la propria attività dovrà fare richiesta entro la scadenza stabilita.

Con l’assegnazione di posteggi più funzionali e un’offerta sempre più ricca, le Fiere di Settembre si preparano a offrire un’esperienza coinvolgente e memorabile, consolidando così il loro ruolo di appuntamento irrinunciabile per Umbertide e per tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze e le tradizioni di questo affascinante territorio.