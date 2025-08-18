Fiera di San Bartolomeo 2025: animali, tradizioni e natura

Dal 22 al 24 agosto 2025 Città di Castello ospiterà una nuova edizione della Fiera di San Bartolomeo, tra le più attese dell’estate umbra. Fulcro della manifestazione sarà la Mostra Zootecnica, che quest’anno si concentrerà sul rapporto tra uomo e animale, valorizzando tradizioni contadine, antichi mestieri, biodiversità e benessere animale. La presentazione ufficiale si è tenuta alla presenza del sindaco Luca Secondi e dell’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri, entrambi hanno sottolineato l’approccio innovativo e inclusivo dell’edizione 2025, che punterà a coinvolgere famiglie e bambini in attività dimostrative e laboratori esperienziali, anche in assenza – per motivi sanitari – di bovini, ovini e caprini. A causa dell’epidemia di “Blue tongue”, infatti, quest’anno gli allevatori saranno tutelati con una scelta prudente e responsabile.

Nonostante questa assenza, la mostra sarà più viva che mai grazie alla partecipazione di numerosi enti, associazioni e forze dell’ordine. Animali come cavalli, muli, asini, api, tacchini, polli, rapaci e animali da cortile saranno protagonisti di dimostrazioni e momenti educativi. Le esibizioni saranno curate, tra gli altri, dal Reparto Cinofili dei Vigili del Fuoco, dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi e Pieve Santo Stefano, dalla Polizia di Stato con l’unità cinofila guidata dal vice questore Adriano Politano, oltre che da centri ippici locali e allevatori.

A parlare dell’importanza di tutelare la natura, salvaguardare e valorizzare gli animali, sensibilizzando e responsabilizzando adulti e bambini, sono stati in conferenza stampa il tenente colonnello Silvia Biondini del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano, responsabile del Centro Nazionale di Biodiversità, Massimo Mancinelli, capo reparto del comando dei Vigili del Fuoco di Perugia e istruttore cinofilo nazionale (presente con il collega Luca Borsi e i cani del corpo Mariù e Nina), dalla dirigente veterinaria Laura Senesi del Servizio di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (presente con il collega Jacopo Silvestri). Cavalli, muli e asini, rapaci diurni e notturni, api, lumache, tacchini, anatre, oche, polli potranno essere ammirati da vicino da adulti e bambini.