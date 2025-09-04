Fibra ottica ultraveloce, lavori in corso a Città di Castello

4 Settembre 2025 Città di Castello, Lavori pubblici, Ultime notizie 0
Fibra ottica ultraveloce, lavori in corso a Città di Castello

FiberCop estende la rete FTTH, già coperto il centro urbano

Prosegue a Città di Castello l’avanzamento del progetto di infrastrutturazione digitale firmato FiberCop, realtà di riferimento nel panorama nazionale per l’estensione e la qualità della rete in fibra ottica. L’azienda, che gestisce una delle reti più capillari del Paese, sta intervenendo sul territorio con un piano che porterà connessioni fino a 10 Gigabit al secondo direttamente nelle abitazioni, puntando a una piena integrazione digitale per famiglie, imprese e pubblica amministrazione.

Il potenziamento, che ha già raggiunto ampie porzioni del tessuto urbano, prevede l’estensione della rete FTTH (Fiber To The Home), il modello più avanzato di connessione disponibile. I collegamenti ultraveloci consentiranno una fruizione efficiente di servizi innovativi e sempre più centrali nella quotidianità, dallo streaming in 4K alla telemedicina, passando per lo smart working, la gestione digitalizzata dei servizi pubblici e il monitoraggio ambientale.

Secondo quanto riportato nel comunicato diffuso da FiberCop, l’intervento in corso si traduce in un significativo passo avanti verso la digitalizzazione del territorio e il rafforzamento della sua competitività economica. Particolarmente rilevante sarà anche l’impatto ambientale positivo: l’uso di connessioni in fibra permette infatti una riduzione delle emissioni di CO2, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità.

I cittadini possono già verificare la copertura del servizio attraverso i propri operatori telefonici, attivando la connessione e beneficiando immediatamente delle potenzialità della nuova rete.

Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, il progetto ha già interessato il centro urbano e, nel corso del 2026, si estenderà anche alle frazioni limitrofe. Il piano infrastrutturale prevede un impiego mirato delle reti esistenti, comprese quelle destinate all’illuminazione pubblica, e in caso di interventi di scavo saranno adottate tecnologie a basso impatto ambientale, così da ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza.

FiberCop sottolinea che l’obiettivo è quello di garantire una rete stabile, veloce e resiliente, in grado di sostenere il crescente bisogno di traffico dati e facilitare l’adozione di tecnologie digitali in ogni ambito della vita civile e produttiva. L’iniziativa conferma la strategia dell’azienda di accelerare l’accesso a infrastrutture moderne in tutte le aree del Paese, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a sostenere lo sviluppo economico locale.

I nostri video

Eva Grimaldi a Todi Festival Per la prima volta con Anime in affitto
Artisti e Artigiani al tempo degli Etruschi, al via a Ponte San Giovanni la 23ª edizione di Velimna
Maxi operazione antimafia “Millennium”, estradato dalla Spagna uno degli indagati
Spaccio di droga a Pescara, arrestato un 41enne di Chieti
Davvero gli esami non finiscono maiWeek end di trepidazione per le 3 umbre
Estradato dalla Spagna un indagato centrale di “Millennium”
Blitz antidroga a Pescara, biker arrestato con maxi sequestro
Il Telegiornale dell'Umbria edizione della sera [3 sett 25] in studio Marcello Migliosi
Il Telegiornale dell'Umbria edizione della sera [3 sett 25]
La rassegna stampa edizione della notte [4 sett 25] in studio Marcello Migliosi
La rassegna stampa edizione della notte [4 sett 25] in studio Marcello Migliosi
La rassegna stampa edizione della notte, con Marcello Migliosi [3 sett 25]
La rassegna stampa edizione della notte, con Marcello Migliosi [3 sett 25]
Fili in Trama a Panicale dal 5 al 7 settembre 2025
Passi in Comune sei itinerari per scoprire l’autunno
Riordino dei garanti regionali Bistocchi illustra la nuova legge su detenuti minori e disabili
Jam Park a Perugia il festival dedicato agli artisti emergenti
Presentata la 55esima Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello
ADM e GdF chiudono negozio per 30 giorni a Perugia
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*