Fibra ottica ultraveloce, lavori in corso a Città di Castello

FiberCop estende la rete FTTH, già coperto il centro urbano

Prosegue a Città di Castello l’avanzamento del progetto di infrastrutturazione digitale firmato FiberCop, realtà di riferimento nel panorama nazionale per l’estensione e la qualità della rete in fibra ottica. L’azienda, che gestisce una delle reti più capillari del Paese, sta intervenendo sul territorio con un piano che porterà connessioni fino a 10 Gigabit al secondo direttamente nelle abitazioni, puntando a una piena integrazione digitale per famiglie, imprese e pubblica amministrazione.

Il potenziamento, che ha già raggiunto ampie porzioni del tessuto urbano, prevede l’estensione della rete FTTH (Fiber To The Home), il modello più avanzato di connessione disponibile. I collegamenti ultraveloci consentiranno una fruizione efficiente di servizi innovativi e sempre più centrali nella quotidianità, dallo streaming in 4K alla telemedicina, passando per lo smart working, la gestione digitalizzata dei servizi pubblici e il monitoraggio ambientale.

Secondo quanto riportato nel comunicato diffuso da FiberCop, l’intervento in corso si traduce in un significativo passo avanti verso la digitalizzazione del territorio e il rafforzamento della sua competitività economica. Particolarmente rilevante sarà anche l’impatto ambientale positivo: l’uso di connessioni in fibra permette infatti una riduzione delle emissioni di CO2, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità.

I cittadini possono già verificare la copertura del servizio attraverso i propri operatori telefonici, attivando la connessione e beneficiando immediatamente delle potenzialità della nuova rete.

Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, il progetto ha già interessato il centro urbano e, nel corso del 2026, si estenderà anche alle frazioni limitrofe. Il piano infrastrutturale prevede un impiego mirato delle reti esistenti, comprese quelle destinate all’illuminazione pubblica, e in caso di interventi di scavo saranno adottate tecnologie a basso impatto ambientale, così da ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza.

FiberCop sottolinea che l’obiettivo è quello di garantire una rete stabile, veloce e resiliente, in grado di sostenere il crescente bisogno di traffico dati e facilitare l’adozione di tecnologie digitali in ogni ambito della vita civile e produttiva. L’iniziativa conferma la strategia dell’azienda di accelerare l’accesso a infrastrutture moderne in tutte le aree del Paese, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a sostenere lo sviluppo economico locale.