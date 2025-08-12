Fiamme a San Secondo, rogo in un seccatoio di tabacco

Donnarumma saluta Parigi “Hanno deciso che sono fuori dal gruppo” Il portiere azzurro: "Giocare per il Psg e' stato un onore immenso".

Luis Enrique “Donnarumma portiere top, ma questo è il calcio” Il tecnico dei parigini sul portiere "Sono decisioni difficili da prendere"

Urso “L’intesa sull’ex Ilva potrà incoraggiare gli investitori” ROMA (ITALPRESS) – Dopo una lunga maratona di oltre sette ore è stata raggiunta l’intesa tra le amministrazioni nazionali e locali sulla piena decarbonizzazione dell’Ex Ilva di Taranto volta a garantire la massima tutela produttiva e occupazionale degli impianti. “E’ prevalso senso di responsabilità e interesse comune: finalmente esiste una vera Squadra Italia unita e […]

Doualla rinuncia ai Mondiali d’atletica di Tokyo L'allenatore della giovane promessa azzurra ha comunicato alla Fidal il "no" della lombarda.

Trump “Valuto causa contro presidente Fed Powell” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Dondal Trump, “sta valutando” la possibilità di intentare una causa contro il governatore della Banca centrale americana (Fed), Jerome Powell. “Jerome ‘Troppo tardì Powell deve abbassare il tasso subito”, ha scritto Trump sul social Truth. “Il danno che ha fatto arrivando sempre troppo tardi è […]

Appello Italia e Stati Ue a Israele per accesso operatori e Ong a Gaza ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha sottoscritto oggi, insieme all’Unione europea e ad un gruppo di Stati membri, al Regno Unito, al Canada e ad altri partner, un appello urgente alle autorità di Israele affinchè venga concesso il pieno accesso a Gaza a tutti gli aiuti e venga garantito agli operatori umanitari e alle Ong di […]

Medio Oriente, Meloni sente bin Salman “Preoccupano decisioni Israele” ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud. La conversazione ha permesso di condividere gli ultimi sviluppi del conflitto a Gaza nonchè i principali temi della collaborazione bilaterale. Lo rende noto Palazzo Chigi.Con riferimento alla […]

Università, Bernini firma decreto per 1.774 posti a odontoiatria ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria per il prossimo anno accademico, 2025/2026. In totale i posti disponibili sono 1.774, di questi 1.224 sono riservati […]

Ucraina, Zelensky “Non consentire alla Russia di ingannare il mondo” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Sono grato ai leader europei per il loro chiaro sostegno alla nostra indipendenza, alla nostra integrità territoriale e per un approccio diplomatico così attivo che può contribuire a porre fine a questa guerra con una pace dignitosa. In effetti, sosteniamo tutti la determinazione del presidente Trump e dobbiamo formare insieme posizioni […]