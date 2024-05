Festa della Repubblica: torre civica tricolore 78esimo anniversario

Festa della Repubblica: la torre civica tricolore per celebrare il 78esimo anniversario

Festa della Repubblica con la torre civica fasciata di “tricolore” sulle note della banda comunale: domenica 2 giugno alle ore 21,30 si rinnova la spettacolare iniziativa grazie ai Vigili del Fuoco e la Filarmonica “G. Puccini”. Dal 2003 Rotary Club e comune tifernate rendono ancora più suggestiva una ricorrenza simbolo. Saranno di nuovo gli uomini del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Città di Castello a garantire l’emozionante e suggestivo omaggio che Città di Castello tributa alla Repubblica Italiana, nel giorno del 78° anniversario della sua istituzione, attraverso il plebiscito del 2 giugno 1946, in cui gli italiani scelsero per sé e per il loro Paese un regime democratico.

In Piazza Gabriotti il “maxi-tricolore”, circa trenta metri, tornerà a vestire la torre civica grazie ai professionisti delle tecniche SAF del distaccamento dei Vigili del Fuoco tifernati, guidati dal Capo Reparto, Giampaolo Ciuchi, che si caleranno dalla cima della torre, srotolando il drappo lungo la facciata principale sotto gli occhi dei tanti cittadini che ogni 2 giugno rispondono all’appello di Comune e Rotary Club.

L’appuntamento è alle ore 21.30 quando la Filarmonica “G. Puccini”, diretta dal maestro Nolito Bambini ed il presidente, Fabio Arcaleni, in testa, entreranno in Piazza Gabriotti, da Largo Gildoni percorrendo piazza Matteotti, Corso Cavour per arrivare davanti al palazzo comunale. A seguire il saluto del sindaco, del Presidente del Rotary Club, Michele Cacioni e di un rappresentante della Diocesi tifernate: la magia della bandiera che scende dalla sommità della torre ed il brindisi finale concluderanno la serata “tricolore”. Il Comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza in cui si prevede per Domenica 2 Giugno dalle ore 15 alle ore 24, divieto di sosta in Piazza Gabriotti negli stalli di sosta riservati ai residenti, adiacenti i giardini del Cassero, Largo della Porta e Via della Pendinella.