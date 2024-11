Eventi a Città di Castello: fiere, esposizioni e modifiche al traffico

Eventi a Città di Castello – Un fine settimana ricco di eventi animerà il centro storico di Città di Castello da venerdì 15 a domenica 17 novembre. La città ospiterà circa 230 ambulanti per le tradizionali Fiere di San Florido e più di 100 espositori per il mercatino Retrò, con la partecipazione di numerosi turisti e residenti. Le piazze, i vicoli e le strade saranno invase da bancarelle, mentre i negozi del centro resteranno aperti nella giornata di domenica 17 novembre.

In concomitanza con gli eventi, si terranno anche le consultazioni elettorali per il rinnovo del presidente della Giunta Regionale e dei consiglieri dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria. Questo contribuirà ad aumentare il flusso di persone nel centro, in particolare per il ritiro delle tessere elettorali presso l’Ufficio Elettorale di via XI Settembre. In vista di questi eventi, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che prevede modifiche alla viabilità, con restrizioni al transito, alla sosta e alla fermata dei veicoli.

Disposizioni per la viabilità

Per tutta la durata delle Fiere di San Florido, dalle 6:00 di venerdì 15 novembre fino alla mezzanotte di domenica 17 novembre, sarà vietato il transito e la sosta veicolare nelle aree centrali di Città di Castello, ad eccezione dei mezzi degli espositori. Le zone interessate comprendono piazza Matteotti, piazza Fanti, corso Cavour, viale Europa, viale Sauro, e altre vie limitrofe. Inoltre, le modifiche al traffico interesseranno anche corso Vittorio Emanuele, dove sarà interdetto l’accesso, con percorsi alternativi per i residenti.

Dalle 6:00 di venerdì 15 novembre alle 24:00 di domenica 17 novembre, sarà istituito il senso unico di marcia su viale Sauro nel tratto che va da via Sant’Andrea a via Marchesani, mentre in altre zone della città saranno previsti divieti di fermata e transito per autocarri e veicoli ingombranti. Le modifiche saranno applicate anche a via XI Settembre, con il divieto di sosta dalle 14:00 di giovedì 14 novembre alle 12:00 di lunedì 18 novembre per permettere la messa in sicurezza dell’area in vista degli eventi.

Restrizioni per il mercatino Retrò

Domenica 17 novembre, dalle 6:00 alle 20:00, si terrà il mercatino Retrò, che comporterà ulteriori modifiche alla viabilità. In particolare, saranno vietati la circolazione e la sosta (salvo che per gli espositori) in piazza Garibaldi e in via Gramsci nel tratto tra via San Antonio e piazza Garibaldi. I residenti del centro storico che accedono da via del Popolo o via San Bartolomeo dovranno percorrere un itinerario alternativo, passando per piazza Costa e via Mazzini.

Viabilità per i residenti

L’ordinanza stabilisce anche percorsi alternativi per i residenti delle zone interessate. In particolare, quelli di via Campo dei Fiori e delle vie limitrofe potranno accedere da via San Giorgio e uscire da via dei Conti e Pomerio San Girolamo, con il transito permesso in via Zampini fino a via XI Settembre. Inoltre, i residenti nelle traverse di via XI Settembre potranno raggiungere le abitazioni passando da via Zampini e via del Vingone.

Controlli e sicurezza

L’ordinanza include anche misure di sicurezza, con la presenza della Polizia Locale e della Protezione Civile per monitorare il traffico e assistere i cittadini. L’accesso all’Ufficio Elettorale sarà garantito, con percorsi appositamente studiati per permettere il transito in sicurezza, sebbene l’area sarà soggetta a modifiche per evitare ingorghi.

Queste modifiche alla viabilità sono state pensate per garantire il buon svolgimento degli eventi e per evitare disagi ai cittadini e ai visitatori, mantenendo l’ordine e la sicurezza in occasione di un fine settimana particolarmente affollato nel centro di Città di Castello.