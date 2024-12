Estensione acquedotto Santa Lucia e frazioni: Mariangeli risponde

Estensione acquedotto a Santa Lucia e frazioni: Mariangeli risponde

Estensione acquedotto – L’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli ha risposto in consiglio comunale all’interrogazione del consigliere Ugo Tanzi del PSI, riguardante la richiesta di estensione dell’acquedotto nelle zone di Santa Lucia, Coldipozzo, Marchigliano e Felceto. Il consigliere Tanzi aveva sollecitato l’amministrazione comunale a intervenire presso Umbra Acque per garantire la copertura della rete idrica in queste località, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della popolazione locale dal 2008 a oggi. La questione è stata posta anche in virtù della presenza di circa 200 abitanti in queste zone, alcune delle quali includono abitazioni private, strutture ricettive, e attività agricole, con una particolare attenzione per le persone con disabilità.

Nella sua risposta, l’assessore ha chiarito che l’amministrazione è pienamente consapevole della situazione e che ha già intrapreso azioni concrete per risolvere il problema. Mariangeli ha spiegato che l’amministrazione ha già scritto una lettera ufficiale a Umbra Acque per richiedere l’estensione della rete idrica, concentrandosi in particolare su Santa Lucia, sulla strada vocabolo Chiesa, e nelle frazioni di Coldipozzo, Marchigliano e Felceto. La lettera è stata inviata dopo incontri diretti con i vertici di Umbra Acque, e Mariangeli ha affermato che la richiesta di estensione dell’acquedotto è stata inserita nel piano triennale degli investimenti della società, con un impegno di alto livello a considerare questa necessità.

Nel rispondere all’interrogazione, l’assessore ha evidenziato che la complessità dell’intervento nelle zone indicate è dovuta, in parte, alla necessità di passaggi che coinvolgono la E45, un’arteria stradale di grande importanza, rendendo il collegamento fra Coldipozzo, Marchigliano e Felceto più complicato. Tuttavia, l’assessore ha sottolineato che i lavori sono considerati prioritari, e ha espressamente indicato due principali obiettivi per l’amministrazione: il completamento dell’estensione verso l’area della Baucca, già avviata con un primo stralcio di lavori, e la realizzazione del progetto che collegherà le frazioni di Coldipozzo, Marchigliano e Felceto.

L’assessore ha inoltre assicurato che l’amministrazione monitorerà attentamente la situazione, e ha confermato l’impegno a far sì che l’estensione della rete idrica venga completata quanto prima. Nonostante le difficoltà, Mariangeli ha ribadito che il Comune continuerà a fare pressioni su Umbra Acque per garantire l’esecuzione del progetto.

Il consigliere Tanzi, soddisfatto della risposta ricevuta, ha ribadito la necessità di seguire con costanza l’evoluzione della situazione, auspicando che non trascorrano altri 16 anni prima che l’intervento venga finalmente realizzato. Tanzi ha sottolineato l’importanza di trattare l’acqua come un bene primario, come riconosciuto dalle Nazioni Unite e dalla Comunità Europea, e ha esortato l’amministrazione a fare tutto il possibile per accelerare la realizzazione di questi interventi.