Estate in città: conclusi i concerti in Piazza Gabriotti

15 Settembre 2025 Arte e Cultura, Eventi, Ultime notizie 0
Novamusica e Tiferno Blues chiudono la rassegna estiva

Si sono chiusi con grande partecipazione gli eventi musicali di Estate in Città, settore Cultura, che per tutta l’estate hanno animato Piazza Gabriotti. La rassegna si è conclusa con due appuntamenti di settembre, protagonisti Novamusica e Tiferno Blues Project, capaci di regalare momenti intensi e coinvolgenti.

Giovedì 4 settembre, Sogni di Note e Bolle, curato da Novamusica, ha trasformato la piazza in uno spazio di meraviglia e fantasia. Le performance di Matteo Facchini, con brevi interventi di giocoleria con il fuoco, Katarina Polchi al pianoforte e Cristina Pieroni con le sue bolle luminose, hanno creato uno spettacolo che ha affascinato sia adulti che bambini.

Successivamente, il Tiferno Blues Project ha animato la scena con Strade di blues, un percorso sonoro capace di fondere tradizione e innovazione, attraversando le radici profonde del genere. L’esibizione ha sprigionato energia, emozione e ha coinvolto il pubblico con un’atmosfera ricca di qualità artistica.

A fare da sfondo ai concerti, la bellezza architettonica e storica di Piazza Gabriotti, che ha accompagnato ogni performance creando un suggestivo dialogo tra musica e monumenti. L’iniziativa, come sottolineato dalla fonte del comunicato Estate in Città, ha attirato cittadini e turisti, consolidando il ruolo della piazza come luogo di incontro culturale e musicale.

