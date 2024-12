Escursione a Montone: storia e solidarietà sabato 14 dicembre

Sabato 14 dicembre si terrà un’affascinante escursione a piedi nel centro storico di Montone, un’opportunità unica per esplorare il borgo medievale e godere della sua atmosfera natalizia. La passeggiata, guidata dall’esperto Giovanni Cangi, permetterà ai partecipanti di scoprire scorci caratteristici e luoghi storici di uno dei borghi più suggestivi dell’Umbria. L’iniziativa è pensata non solo per apprezzare la bellezza del territorio, ma anche per sostenere una causa benefica: i proventi della giornata saranno infatti destinati ai progetti della ONLUS “Altotevere senza frontiere”, impegnata in iniziative di solidarietà sul territorio.

L’evento avrà inizio alle 14.30 con il ritrovo al parcheggio di via Carlo Fortebracci, vicino al distributore di carburante. Da lì, il gruppo partirà per il percorso che attraverserà il centro storico di Montone, alla scoperta delle sue bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche. La camminata, che si concluderà alle 17.30, sarà una piacevole occasione per passeggiare con calma, apprezzando non solo il borgo, ma anche l’atmosfera natalizia che avvolge il paese in questo periodo dell’anno.

Il percorso è adatto a tutti, con un livello di difficoltà facile, ed è quindi aperto anche a famiglie e persone di tutte le età. È consigliato l’uso di scarpe da ginnastica e abbigliamento adeguato alla stagione, poiché l’escursione si svolgerà all’aperto, anche in caso di temperature più fresche. La quota di partecipazione, che ammonta a 10 euro, include la merenda e il percorso guidato, offrendo così anche un momento di convivialità a tutti i partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro il 13 dicembre. Gli interessati possono prenotarsi contattando i numeri telefonici 3204223695 e 3292055680 tramite WhatsApp o chiamata, oppure inviando una mail all’indirizzo altoteveresenzafrontiereonlus@gmail.com. La quota di iscrizione sarà raccolta direttamente al momento del ritrovo. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato, ma sarà possibile recuperare la camminata in una data successiva.

Questo evento rappresenta non solo una bella occasione per scoprire uno dei borghi più affascinanti dell’Umbria, ma anche un’opportunità per contribuire a una causa importante, quella di “Altotevere senza frontiere”, che da anni supporta progetti di aiuto e solidarietà per persone in difficoltà nella zona. L’organizzazione, che si occupa di iniziative di inclusione sociale e assistenza, avrà il sostegno concreto di chi parteciperà a questa iniziativa.

La partecipazione all’escursione è quindi un’opportunità per unire la scoperta di luoghi storici e la solidarietà verso chi ne ha bisogno, facendo parte di un evento che promette di essere non solo interessante dal punto di vista culturale, ma anche significativo dal punto di vista sociale. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative natalizie organizzate nel territorio dell’Alto Tevere, che ogni anno attirano visitatori e residenti per scoprire le tradizioni locali e sostenere progetti di valore.

Per maggiori dettagli sull’evento e per rimanere aggiornati su eventuali modifiche o annullamenti dovuti al maltempo, è possibile visitare il sito web www.icamminidegliappennini.com.