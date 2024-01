ErmGroup San Giustino scontro casalingo consolidare classifica

La ErmGroup San Giustino si prepara per la sua terza e ultima partita casalinga in una settimana. Questa partita segna anche la terza giornata di ritorno nel campionato di Serie A3 Credem Banca, girone Blu. I biancazzurri si preparano a incrociare i propri destini con quelli della Avimecc Modica. Questo match è previsto per domenica 14 gennaio, con un avvio posticipato alle 19.

La Avimecc Modica, proveniente dalla Sicilia, ha recentemente ottenuto una bella vittoria per 3-0 sulla Shedirpharma Sorrento. Attualmente occupano la settima posizione nella classifica, in solitudine. Nella gara di andata contro Marra e compagni, hanno dimostrato di essere il prototipo della formazione di categoria. La squadra ruota attorno al palleggiatore brasiliano Putini Filho, con l’opposto Spagnol (ex Savigliano) e gli schiacciatori Di Franco e Chillemi che in ottobre hanno dimostrato la loro forza.

Nonostante le insidie, il fattore campo può essere di aiuto per i ragazzi di Bartolini e Monaldi. Alla vigilia dell’appuntamento, parla la piacevole rivelazione di domenica scorsa, Salvatore Cozzolino. Nel giorno del suo esordio da titolare in A3, si è comportato ottimamente nel ruolo di attaccante alla banda, sostituendo il convalescente Stanislaw Wawrzynczyk, che a fine partita è andato subito a complimentarsi con lui.

Cozzolino afferma: “Dobbiamo reagire subito contro Modica, anche per conservare, se non addirittura per migliorare, una classifica che ci vede al terzo posto. Sapevamo che quella di Coppa era una partita secca e che Fano sarebbe arrivato con altre intenzioni e con un altro gioco, anche a seguito del cambio di allenatore. E ha vinto con pieno merito. Noi dobbiamo perciò “resettare”: la Coppa non sarà stata il nostro obiettivo, anche se a perdere non ci sta nessuno. Ora c’è Modica: ci dobbiamo rifare del 2-3 dell’andata, però sono fiducioso sul comportamento della squadra, capace di tenere un livello alto anche se mercoledì non è stato proprio così”.

Mercoledì si è rivisto Wawrzynczyk; in campionato rivedremo anche Marra? “Sì, Stanislaw ha avuto un periodo difficile a causa dell’influenza e contro Fano aveva bisogno di ritrovare il ritmo partita; Davide è stato invece penalizzato da un piccolo fastidio fisico, ma ci sarà anche lui”. Il 6+1 iniziale dovrebbe essere pertanto quello con Biffi in regia, Cappelletti opposto, Quarta e Bragatto al centro, Wawrzynczyk e Skuodis alla banda e Marra libero. Una coppia campano-abruzzese dirigerà la gara: primo arbitro è Alessandro D’Argenio di Avellino e secondo arbitro è Alberto Dell’Orso di Pescara.