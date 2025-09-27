Indicazioni positive dall’allenamento congiunto al Banca Macerata Forum, vinto per 3-1 dai locali

Una buona ErmGroup Altotevere regge degnamente il confronto con la Banca Macerata Fisiomed, formazione di Serie A2 Credem Banca, nell’allenamento congiunto disputato sabato 27 settembre al Banca Macerata Forum. Locali più incisivi in attacco, biancazzurri in crescita a livello sia di scioltezza che anche di gioco: uniche note stonate, le uscite anticipate di Marzolla per un risentimento muscolare, che comunque dovrebbe essere di lieve entità e poi dello sfortunato Favaro, che invece si è procurato una distorsione alla caviglia proprio nel giorno della sua prima uscita con la squadra. Trascinata dal bulgaro Karyagin e da Garello a lato, con un altrettanto pungente Novello in posto 2, la squadra di coach Giannini è partita subito decisa con un break d’acchito (5-1) che ha fatto la differenza, nonostante il tentativo di recupero della ErmGroup, che ha mostrato la sua veste migliore nelle due frazioni successive: la seconda è stata persa di misura, né l’uscita di Marzolla ha scombinato gli equilibri, anche perché il sostituto Cipriani (50% in attacco) è stato all’altezza della situazione. Stesso discorso nel terzo set, quando Alpini (il più prolifico in sede di score con 12 punti) è stato richiamato per Favaro: i ragazzi di Bartolini hanno tenuto in mano la situazione andando a chiudere sul 25-20. Nel frattempo, era già stata messa in atto l’alternanza fra i due liberi, con Pochini in fase di ricezione e Chiella in quella difensiva. Nella quarta e ultima frazione, chiusa sul 25-21, c’è stato spazio anche per Tesone e Procelli e, come nel primo, Macerata ha preso ben presto il via, arrivando fino al 21-12. “Ritengo più che positivo il test – ha commentato Valdemaro Gustinelli, diesse della ErmGroup – perché il gruppo sta crescendo e ho notato buone trame di sviluppo del gioco. Peccato per le due “tegole” di Marzolla e Favaro, sperando che siano due infortuni di poco conto. Per il resto, andiamo bene sul cambio palla, mentre dobbiamo lavorare ancora sulla fase break e su due fondamentali quali battuta e muro siamo stati al di sotto dello standard”.

BANCA MACERATA FISIOMED – ERMGROUP ALTOTEVERE 3-1

(25-17, 25-23, 20-25, 25-21)

BANCA MACERATA FISIOMED: Fabi 3, Novello 19, Pedron 1, Garello 14, Fall 8, Diaferia 2, Ambrose 4, Gabbanelli (L1) ricez. 50%, Karyagin 20, Dolcini (L2) ricez. 67%, Talevi 1, Becchio 1. All. Romano Giannini e Dylan Leoni.

ERMGROUP ALTOTEVERE: Tesone, Cipriani 5, Biffi 1, Cherubini, Marzolla 4, Favaro 4, Chiella (L2), Procelli 2, Alpini 12, Pochini (L1) ricez. 74%, Cappelletti 8, Quarta 8. Non entrato: Masala. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.