ErmGroup Altotevere sfida Monge Gerbaudo Savigliano

ErmGroup – ErmGroup Altotevere si prepara ad affrontare la Monge Gerbaudo Savigliano in una partita cruciale del campionato di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco. La sfida si terrà al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, sabato 8 febbraio alle 18.30.

L’incontro rappresenta un’opportunità per entrambe le squadre di migliorare le loro posizioni in classifica. La ErmGroup Altotevere, attualmente quinta, cerca di consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla quarta, mentre la Monge Gerbaudo Savigliano, rinvigorita dal recente 3-0 contro Brugherio, punta a salire ulteriormente in classifica, attualmente a +6 sulla The Begin Ancona, penultima.

Nico Cipriani, schiacciatore della ErmGroup, ricorda la gara di andata e la buona impressione avuta dal Savigliano, che descrive come una squadra alla portata della ErmGroup. “La situazione attuale di classifica impone a entrambe di fare risultato,” afferma Cipriani. La sfida si preannuncia intensa, con entrambi i team determinati a ottenere punti preziosi.

Una delle novità principali rispetto alla partita di novembre è il ritorno di Spagnol nella formazione del Savigliano, sostituendo Gatto. Spagnol, giocatore esperto e già conosciuto dalla ErmGroup, garantisce un equilibrio maggiore alla squadra. Cipriani riconosce il valore di Spagnol, ma è fiducioso nelle possibilità della propria squadra, sottolineando l’importanza di sfruttare i punti deboli dell’avversaria.

Oltre a Spagnol, la Monge Gerbaudo Savigliano può contare su un roster competitivo, con giocatori come Sacripanti e Galaverna a lato, Rainero e Orlando Boscardini al centro, e Pistolesi in regia, guidati dai coach Bulleri e Berra. La squadra piemontese è consapevole delle proprie potenzialità e può sfruttare la giusta giornata per ottenere una prestazione esaltante.

Da parte sua, la ErmGroup Altotevere punta a mantenere la buona condizione generale e il livello di allenamento elevato, frutto dell’attenzione alla parte fisica e ai fondamentali. “Il nostro obiettivo principale è muovere la classifica in qualsiasi situazione,” dichiara Cipriani, “al fine di raccogliere punti che possano spianare la strada man mano che il campionato va avanti”.

La direzione dell’incontro sarà affidata al primo arbitro Luigi Peccia di La Spezia e al secondo arbitro Simone Fontini di Pisa. Con entrambi i team pronti a dare il massimo, la partita promette emozioni e colpi di scena.