ErmGroup Altotevere sfida la Personal Time San Donà, gara decisiva

ErmGroup Altotevere – La ErmGroup Altotevere si prepara ad affrontare una sfida impegnativa contro la Personal Time San Donà di Piave nel campionato di Serie A3 Credem Banca. La partita, in programma per domenica 3 novembre alle 18:00 presso il palasport Guido Barbazza, rappresenta un’importante prova per entrambe le squadre, che arrivano a questo appuntamento con ambizioni elevate.

La Personal Time, che ha iniziato il campionato con due vittorie consecutive, ha dimostrato una solida forma, vincendo per 3-2 contro Belluno e per 3-0 in casa contro la The Begin Volley Ancona. La formazione veneta si è rivelata competitiva grazie a una squadra ben strutturata, con un’attenzione particolare alla potenza e alla precisione di gioco. Marco Bartolini, coach dell’ErmGroup Altotevere, riconosce il valore dell’avversario, sottolineando l’importanza di prepararsi a una partita di alto livello.

“Affrontiamo una squadra molto preparata – afferma Bartolini – con un’ottima diagonale, in cui spicca l’opposto Giannotti. Si tratta di un giocatore versatile, capace di gestire la potenza e il gioco tecnico, che sa adattarsi alla situazione in campo, tanto in attacco quanto a muro”. Giannotti ha già esperienza con il palleggiatore Bellucci, il quale ha militato lo scorso anno a Sorrento e vanta diversi anni di gioco a questo livello, favorendo un gioco rapido e dinamico. “Il loro servizio è una minaccia, caratterizzato da variazioni che rendono complessa la ricezione”, aggiunge Bartolini.

La ErmGroup Altotevere, dal canto suo, arriva alla partita con entusiasmo, soprattutto dopo la vittoria per 3-1 contro Sarlux Sarroch. Bartolini commenta con soddisfazione la prestazione della sua squadra, lodando l’impegno dimostrato dai giocatori durante la settimana. “I ragazzi hanno risposto molto bene in allenamento, anche grazie al clima positivo creato dalla vittoria recente. Ci presentiamo a San Donà per muovere la nostra classifica e dare continuità al nostro lavoro”, dichiara.

Nonostante il coach sia generalmente restio ai cambi, questa volta ha trovato utile un turn-over strategico, come l’ingresso di Skuodis per rafforzare il servizio. “Skuodis ha dato un apporto essenziale, pur togliendo momentaneamente Cappelletti, il nostro miglior battitore. In quel momento era necessaria una battuta precisa, e questa scelta ha portato buoni risultati”, spiega Bartolini.

Le condizioni fisiche di Biffi sono un altro elemento in fase di monitoraggio: il giocatore sta progressivamente tornando alla piena operatività. Bartolini assicura che il suo rientro è vicino, anche se verrà gestito attentamente per evitare sovraccarichi fisici. Nel frattempo, sarà Troiani a occupare la cabina di regia, affiancato in campo da Marzolla come opposto, Quarta e Galiano (o Stoppelli) come centrali, Cappelletti e Carpita in banda, con Pochini come libero. Skuodis resterà disponibile per entrare in posto 4 se necessario.

La partita, diretta dagli arbitri Emilio Sabia di Potenza e Andrea De Nard di Belluno, rappresenta un’opportunità per l’ErmGroup Altotevere di mettere alla prova le proprie capacità contro una squadra esperta e ben strutturata. Coach Bartolini si aspetta una “battaglia”, ma conta sull’energia positiva che circonda la sua squadra.