ErmGroup Altotevere, pari con Acqui Terme e quinto posto

La ErmGroup Altotevere ha conquistato un punto nella sfida contro la Negrini Cte Acqui Terme, conclusa con una sconfitta al tie-break per 3-2. Nonostante il rammarico per aver sfiorato la vittoria, la squadra mantiene la quinta posizione nel girone Bianco della Serie A3 Credem Banca con un punto di vantaggio sulla diretta inseguitrice Sarroch.

Il tecnico Marco Bartolini ha espresso sentimenti contrastanti, sottolineando la buona prestazione della squadra ma anche il rammarico per non aver chiuso il match nel momento decisivo. Dopo essere stati avanti 12-10 nel quinto set, i biancazzurri non sono riusciti a concretizzare il vantaggio. Nel primo set la squadra ha giocato con sicurezza, senza subire gli avversari, ma il tecnico avversario Totire ha modificato l’assetto inserendo nuove pedine che hanno dato equilibrio a Acqui Terme.

Tra gli avversari, spicca la prova di Botto, autore di una prestazione determinante. Bartolini ha evidenziato anche le difficoltà incontrate al servizio, con Petras e altri battitori di Acqui Terme che hanno messo pressione alla ricezione dell’ErmGroup Altotevere. Il quarto set, dopo la vittoria nel terzo, ha visto un calo di concentrazione che ha permesso agli avversari di prendere il controllo del gioco.

Nonostante la sconfitta, il punto conquistato assume un valore importante per la classifica. La quinta posizione è ancora saldamente nelle mani della ErmGroup, che ha un margine di +1 su Sarroch. Vincendo con il massimo punteggio nella prossima gara, non ci sarebbero calcoli da fare per la conferma della posizione.

Bartolini ha sottolineato l’importanza di ogni punto in un campionato equilibrato come quello di Serie A3, esprimendo soddisfazione per aver mantenuto la corsa per i play-off. Ha anche rivolto un appello ai tifosi in vista dell’ultima giornata di stagione regolare, prevista per domenica 9 marzo a San Giustino contro la Diavoli Rosa Brugherio.

L’avversario, già certo della retrocessione, ha ottenuto nell’ultima giornata la prima vittoria stagionale battendo per 3-2 il Cus Cagliari. Nonostante la classifica, Brugherio vuole chiudere il campionato con impegno, anche in vista della partecipazione ai play-out.

Bartolini ha riconosciuto la crescita dei giovani della Diavoli Rosa, sottolineando che si tratta di una squadra che sta lavorando per il mini-torneo di salvezza. L’ErmGroup Altotevere si prepara con attenzione per affrontare la gara con la massima determinazione, cercando di esprimere al meglio il proprio gioco.

Sul fronte infortuni, il libero Pochini, assente contro Acqui Terme, sta migliorando. Il tecnico ha confermato che le condizioni dei giocatori sono in gestione e che si punta ad avere tutti disponibili per l’ultimo impegno della stagione regolare.