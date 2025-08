Enea Paladino nel vertice FdI: guida e strategia nuova

Il sindaco di Citerna entra nel coordinamento provinciale

Il primo cittadino di Citerna, Enea Paladino, è stato ufficialmente inserito nel coordinamento provinciale perugino di Fratelli d’Italia. Dopo un lungo percorso dedicato esclusivamente all’amministrazione locale, Paladino ha deciso di ampliare il proprio impegno politico, contribuendo all’azione strategica del partito oggi al governo nazionale.

Una scelta maturata nel tempo, quella del sindaco, che ha voluto sottolineare come questa nuova fase non comprometterà l’attenzione verso il suo Comune. “L’impegno per Citerna resterà prioritario”, ha assicurato, sottolineando la necessità di partecipare attivamente a un progetto politico più ampio e strutturato, capace di incidere a livello regionale e comunale.

Secondo Paladino, l’attuale stagione richiede nuove visioni politiche. La fase iniziale del centrodestra in Umbria, che ha portato alla fine di un lungo dominio politico, ha posto le basi per un cambiamento. Ora, però, è il momento di superare le analisi del passato e mettere in campo forze, idee e competenze per consolidare il nuovo assetto.

Con alle spalle oltre due decenni di attività politica, cominciata in giovane età, Paladino ha ritenuto di non potersi sottrarre a un ruolo attivo nella riorganizzazione dell’area di centrodestra nella regione. Con i suoi 37 anni e l’esperienza di governo ancora in corso, intende mettere a disposizione capacità operative e visione strategica.

“Il mio percorso politico – ha evidenziato – è sempre stato improntato alla coerenza e all’impegno. Valori che voglio mettere a frutto anche a livello provinciale, con particolare attenzione alla cultura e alla formazione politica, ambiti che considero fondamentali per una crescita consapevole del territorio”.

Apprezzamento per l’ingresso di Paladino è stato espresso dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Moio, che ha salutato con entusiasmo la sua adesione al gruppo dirigente. “Il suo apporto sarà decisivo per affrontare le sfide future. La sua presenza nelle battaglie studentesche e nelle prime esperienze amministrative – ha dichiarato Moio – rappresenta una garanzia di continuità, serietà e impegno reale per il nostro movimento”.

Anche il coordinamento regionale del partito, attraverso le parole del sottosegretario Emanuele Prisco, ha voluto ringraziare il sindaco di Citerna per aver accettato questa nuova responsabilità. Prisco ha evidenziato come Paladino, grazie al bagaglio di esperienza maturato, rappresenti un’importante risorsa per Fratelli d’Italia in Umbria, in un momento decisivo per la definizione di nuovi equilibri politici.

Il posizionamento di Enea Paladino all’interno del coordinamento perugino rafforza l’asse operativo del partito, in un momento che richiede azioni concrete, capacità di sintesi e proposta politica innovativa. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un’alternativa stabile e strutturata, in grado di affrontare con competenza e visione le esigenze del territorio umbro.

Fratelli d’Italia guarda ora alla riorganizzazione territoriale come strumento per consolidare la propria presenza amministrativa e creare una classe dirigente preparata. L’ingresso di Paladino è dunque letto come un segnale importante, simbolo di un rinnovato spirito di coesione interna e di rilancio progettuale.