Elezioni regionali Umbria: 31.819 elettori a Città di Castello

Elezioni regionali Umbria – Saranno 31.819 i cittadini di Città di Castello chiamati a votare per le elezioni regionali umbre, in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre. L’elettorato sarà composto da 16.414 donne e 15.405 uomini, distribuiti in 54 sezioni elettorali ordinarie, a cui si aggiungeranno due sezioni speciali presso l’ospedale (47 bis) e la residenza protetta ASP Muzi Betti (41 bis). In questo gruppo di elettori, vi sono 169 neo-diciottenni, inclusa la più giovane votante che compirà i 18 anni proprio il giorno delle elezioni, e 21 ultracentenari, tra cui il più anziano ha 104 anni.

Alcuni seggi subiranno cambiamenti di sede per questioni logistiche. Gli elettori delle sezioni 4, 7, 8, 25, 34 e 41, precedentemente ubicati presso la scuola Dante Alighieri (attualmente in fase di ricostruzione), dovranno recarsi alla scuola Giovanni Pascoli. Anche la sezione 39 della scuola di Badia Petroia e la sezione 44 dell’ex scuola materna di Lugnano sono state trasferite, rispettivamente, alla scuola di Trestina e alla scuola secondaria Giovanni Pascoli.

Il Comune fornirà un servizio gratuito di trasporto per facilitare l’accesso ai seggi ad anziani e persone con disabilità. Il servizio potrà essere prenotato chiamando il 339.7383277 durante le seguenti fasce orarie: domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30 e lunedì dalle 9.00 alle 13.00.

È previsto inoltre un servizio di assistenza per chi ha bisogno di un accompagnatore o necessita di votare a domicilio. I certificati necessari verranno rilasciati presso i Centri di Salute di Città di Castello e Umbertide dell’USL Umbria 1, previo appuntamento e valutazione medica.

Per chi ha bisogno di un duplicato della tessera elettorale, l’Ufficio Elettorale invita a richiederlo con anticipo, dato che le elezioni coincideranno con le Fiere di San Florido (da venerdì 15 a domenica 17 novembre), le quali potrebbero causare rallentamenti nella viabilità. Per garantire un accesso agevole all’ufficio, sarà disponibile un percorso alternativo che prevede l’ingresso da via Zampini e l’uscita in via Pomerio San Girolamo, con possibilità di parcheggio temporaneo in via XI Settembre.

Gli orari di apertura straordinari dell’Ufficio Elettorale di via XI Settembre 41 sono i seguenti:

Venerdì 15 novembre : dalle 8.30 alle 18.00

: dalle Sabato 16 novembre : dalle 9.00 alle 18.00

: dalle Domenica 17 novembre : dalle 7.00 alle 23.00

: dalle Lunedì 18 novembre: dalle 7.00 alle 15.00

Per agevolare i cittadini di Trestina, la delegazione comunale di piazza Italia 1 aprirà nei seguenti orari:

Venerdì 15 novembre : dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

: dalle e dalle Sabato 16 novembre : dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

: dalle e dalle Domenica 17 novembre : dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00

: dalle e dalle Lunedì 18 novembre: dalle 7.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 15.00

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Elettorale è contattabile ai numeri 075.8529242 e 075.8529397, tramite fax 075.8552306 o via email all’indirizzo elettorale@comune.cittadicastello.pg.it.