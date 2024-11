Elezioni regionali 2024: verifica tessera elettorale entro il 13 novembre

In vista delle elezioni regionali 2024 per il rinnovo del presidente della giunta e dei consiglieri dell’assemblea legislativa dell’Umbria, previste per domenica 17 e lunedì 18 novembre, l’Ufficio Elettorale invita i cittadini a verificare la validità della loro tessera elettorale con largo anticipo. La responsabile dell’Ufficio, Daniela Salacchi, ha sottolineato che la concomitanza della festività di San Florido, che comporterà la chiusura del servizio il 13 novembre, potrebbe causare disagi nel servizio di rilascio dei duplicati, che sarà invece assicurato durante le fiere patronali.

Le festività di San Florido e le fiere previste da venerdì 15 a domenica 17 novembre nella zona di San Giacomo, dove ha sede l’Ufficio Elettorale, potrebbero rallentare l’accesso all’ufficio. Tuttavia, grazie ad un accordo con l’assessorato ai Servizi Demografici e alla Polizia Locale, sono stati presi provvedimenti per garantire il servizio anche durante l’evento, con modifiche alla disposizione degli ambulanti, per facilitare il flusso di cittadini.

I cittadini possono recarsi all’Ufficio Elettorale in via XI Settembre 41 utilizzando il percorso alternativo che parte da via Zampini e giunge a via Pomerio San Girolamo, con sosta nella zona tra via Diaz e via Pomerio San Girolamo. In occasione delle fiere, sarà fondamentale seguire le indicazioni degli agenti di Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile, che garantiranno la sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni.

Per facilitare la richiesta dei duplicati, l’Ufficio Elettorale osserverà orari straordinari fino al 18 novembre. Il servizio sarà disponibile nelle seguenti modalità:

Giovedì 14 novembre: 8:30-13:00 e 15:00-17:30

Venerdì 15 novembre: 8:30-18:00

Sabato 16 novembre: 9:00-18:00

Domenica 17 novembre: 7:00-23:00

Lunedì 18 novembre: 7:00-15:00



Inoltre, i cittadini potranno anche rivolgersi alla Delegazione Comunale di Trestina, che osserverà i seguenti orari:

Giovedì 14 novembre: 8:30-13:00 e 15:00-17:30

Venerdì 15 novembre: 8:30-13:00 e 15:00-18:00

Sabato 16 novembre: 9:00-13:00 e 15:00-18:00

Domenica 17 novembre: 7:00-13:00 e 15:00-23:00

Lunedì 18 novembre: 7:00-13:30 e 14:00-15:00



Si ricorda che il duplicato della tessera elettorale può essere richiesto nei seguenti casi:

Deterioramento o smarrimento (con dichiarazione dell’interessato e restituzione della tessera danneggiata).

Furto (con denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza).

Trasferimento di residenza a Città di Castello da un altro comune (presentando la tessera del comune precedente).

Esaurimento degli spazi (presentando la tessera esaurita).

In caso di duplicato, sarà necessario esibire un documento di identità valido. Inoltre, sarà possibile ritirare la tessera anche per i propri familiari.

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Elettorale è disponibile ai numeri telefonici 075.8529242 e 075.8529397, al numero di fax 075.8552306, e all’indirizzo email elettorale@comune.cittadicastello.pg.it