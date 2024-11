Elezioni regionali 2024: tutti i cambi di seggio per il voto di domenica 17 e lunedì 18 novembre

Anche in occasione della convocazione alle urne per il rinnovo del presidente della giunta regionale e dell’assemblea legislativa dell’Umbria in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre, gli elettori del seggio della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri voteranno alla scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli. Come già avvenuto per la consultazione per il parlamento europeo dello scorso giugno, i lavori in corso per la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico nel quartiere La Tina comporteranno il trasferimento per le operazioni di voto di tutti i circa 3.500 iscritti nelle sei sezioni elettorali dell’istituto: 4 – 7 – 8 – 25 – 34 – 41.

Cambieranno sede anche gli elettori della sezione 39 della scuola primaria di Badia Petroia e della sezione 44 dell’ex scuola materna – Pro Loco di Lugnano, che potranno partecipare al voto recandosi alla scuola secondaria di secondo grado di Trestina. E’ quanto ha stabilito la prima Sottocommissione elettorale circondariale, che ha provveduto alle modifiche prendendo atto della temporanea impossibilità di utilizzo di alcuni plessi. Gli elettori interessati potranno verificare sulla propria tessera elettorale l’iscrizione nelle sezioni coinvolte dal provvedimento ed esercitare il diritto di voto nella sede assegnata.

A questo proposito, l’Ufficio Elettorale invita tutti gli aventi diritto a controllare di disporre della tessera elettorale e a verificare che ci siano spazi liberi per la timbratura. Allo scopo di emettere eventuali duplicati in caso di smarrimento, danneggiamento o completamento delle caselle disponibili della tessera, da lunedì 11 a lunedì 18 novembre il servizio comunale situato in via XI Settembre 41 osserverà un orario di apertura straordinario.

Il personale sarà a disposizione degli utenti tutte le mattine dalle ore 8,30 alle 13,00 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30. Il servizio osserverà, poi, un orario continuato nelle giornate di venerdì 15 novembre (8,30-18,00), sabato 16 novembre (9,00-18,00), domenica 17 novembre (7,00-23,00) e lunedì 18 novembre (7,00-15,00). Nonostante la disponibilità dell’ufficio per tutta la durata delle operazioni elettorali, l’amministrazione invita i cittadini che debbano rinnovare la propria tessera o non ne siano in possesso a presentarsi con anticipo, considerando anche che dal 15 al 17 novembre l’accessibilità all’area di San Giacomo sarà limitata per lo svolgimento delle Fiere di San Florido. I duplicati verranno consegnati solo previa esibizione di un documento di identità valido e potranno essere ritirati anche per i propri familiari. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Elettorale del Comune (telefono 075.8529242 e 075.8529397, fax 075.8552306, e-mail elettorale@comune. cittadicastello.pg.it).