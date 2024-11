Elezioni Regionali 2024: Apertura Straordinaria Ufficio Elettorale

Elezioni Regionali 2024: Apertura Straordinaria dell’Ufficio Elettorale

Elezioni Regionali – In vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, l’Ufficio Elettorale del Comune di Città di Castello, situato in via XI Settembre 41, osserverà un orario di apertura straordinario per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali. Questo servizio è rivolto a tutti i cittadini che necessitano di una nuova tessera per partecipare alla consultazione per il rinnovo del presidente della giunta regionale e dei consiglieri dell’assemblea legislativa dell’Umbria.

Orari di Apertura Straordinaria:

Da lunedì 11 a lunedì 18 novembre:

Mattina: 8:30 – 13:00

Pomeriggio (lunedì e giovedì): 15:00 – 17:30

Orario continuato:

Venerdì 15 novembre: 8:30 – 18:00

Sabato 16 novembre: 9:00 – 18:00

Domenica 17 novembre: 7:00 – 23:00

Lunedì 18 novembre: 7:00 – 15:00

Invito ai Cittadini:

Nonostante la disponibilità dell’ufficio per tutta la durata delle operazioni elettorali, l’amministrazione invita i cittadini che debbano rinnovare la propria tessera o non ne siano in possesso a presentarsi con anticipo. Questo è particolarmente importante considerando che dal 15 al 17 novembre l’accessibilità all’area di San Giacomo sarà limitata per lo svolgimento delle Fiere di San Florido.

Procedura per il Rilascio dei Duplicati:

I duplicati verranno consegnati solo previa esibizione di un documento di identità valido e potranno essere ritirati anche per i propri familiari. La tessera elettorale viene rilasciata nei seguenti casi:

Deterioramento o smarrimento: Il duplicato sarà consegnato previa apposita dichiarazione dell’interessato ed eventuale restituzione della tessera danneggiata.

Furto: La domanda di duplicato dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Trasferimento della residenza a Città di Castello da un altro comune: Presentandosi muniti della tessera elettorale del comune di precedente residenza.

Esaurimento degli spazi: Presentandosi con la tessera esaurita.

Conclusione:

L’amministrazione comunale di Città di Castello si impegna a garantire che tutti i cittadini abbiano la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto nelle prossime elezioni regionali. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare l’Ufficio Elettorale del Comune.