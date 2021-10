Chiama o scrivi in redazione

Elezioni amministrative di Città di Castello: affluenza al ballottaggio

La rilevazione compiuta sulla consultazione amministrativa in corso per il ballottaggio a Città di Castello registra un’affluenza del 8,83% alle ore 12.00, pari a 2822 elettori. I risultati in tempo reale sul sito del Comune di Città di Castello, Home Page, alla sezione Elezioni Trasparenti.