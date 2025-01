Edifici imbrattati nel centro storico, interrogazione in Comune

Edifici imbrattati – La consigliera comunale Luciana Bassini (Misto-Azione) ha presentato un’interrogazione sulla crescente diffusione di scritte vandaliche sugli edifici del centro storico. Il fenomeno, secondo l’esponente politica, sta assumendo dimensioni preoccupanti, generando un impatto negativo sul decoro urbano e costi elevati per i proprietari degli immobili colpiti.

Nel documento depositato, Bassini sottolinea come la libertà di espressione non possa tradursi in atti di vandalismo che deturpano i muri della città. Le scritte, spesso frutto di gesti incivili, contribuiscono a un senso di degrado e comportano spese aggiuntive per la pulizia e il ripristino delle superfici danneggiate.

A tal proposito, la consigliera richiama il Regolamento di Polizia, Sicurezza Urbana e Daspo Urbano, approvato dal Consiglio Comunale il 10 luglio 2023. In particolare, fa riferimento all’articolo 14, che vieta esplicitamente di imbrattare muri, porte e infissi con scritte, segni o incisioni di qualsiasi genere.

Alla luce di queste disposizioni, Bassini chiede al sindaco e alla giunta quali misure intendano adottare per contrastare un fenomeno che appare in crescita e sempre più difficile da arginare. L’interrogazione sollecita, inoltre, un impegno concreto per garantire il rispetto del regolamento già in vigore, al fine di tutelare il patrimonio pubblico e privato della città.