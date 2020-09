È di nuovo cinema, il Metropolis riapre dopo 6 mesi

Si chiude oggi la straordinaria parentesi dell’estate in Piattaforma, giovedì la prima proiezione indoor

La notizia, in questo 2020 funestato dalla pandemia, è che dopo sei lunghi mesi torna il cinema di Umbertide. Giovedì sera, il 10 settembre, il Cinema Metropolis riapre i battenti e si appresta a riabbracciare, metaforicamente, tutti i frequentatori che da marzo hanno dovuto rinunciare all’idea di passare una serata nella storica sala di Piazza Carlo Marx. Appassionati che per fortuna hanno potuto godere in questa estate delle proiezioni all’aperto organizzate in Piattaforma tra fine giugno e inizio settembre, impreziosite da alcuni eventi collaterali che hanno animato il parco nel cuore della città.

Con la proiezione prevista per questa sera, martedì, de La candidata ideale si chiude l’esperienza dell’arena 2020 che lascerà letteralmente il segno: il noto street artist Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo, ha infatti realizzato un grande murales che resterà a testimonianza dell’impegno di Pubblico e privato per continuare a offrire cultura ai cittadini anche in tempi di Covid.

Ma è tutto pronto per ripartire al chiuso, con le immancabili precauzioni in ottica anti-contagio, e due film molto attesi. Tutti i giorni in sala Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan avvolto nel mistero e capace di tenere incollati alla poltrona gli spettatori con un intreccio di spionaggio internazionale, viaggi nel tempo e riflessioni sull’evoluzione, con il rischio dello scoppio di una Terza Guerra Mondiale sullo sfondo.

Per i più romantici in programmazione anche il secondo volume della saga After, con le vicende di Tessa e Hardin. After 2 – un cuore in mille pezzi è il nuovo lavoro di Roger Kumble interpretato da Josephine Langford ed Hero Fiennes-tiffin, film già campione d’incassi tratto dalla saga firmata Anna Todd.

Presto verranno svelati i prossimi titoli in programmazione e l’invito è quello di seguire il Cinema Metropolis sui canali social ufficiali (Facebook, Twitter, Instagram e Telegram), ma è anche possibile iscriversi alla mailing-list per ricevere gli aggiornamenti direttamente nella casella email. Sul sito www.cinemametropolis.it sarà poi possibile trovare informazioni dettagliate sui film e gli eventi in programma, nonché acquistare dei biglietti online. Da quest’anno è inoltre possibile anche prenotare il proprio posto in sala, evitando così code al botteghino.