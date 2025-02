Droga a San Giustino: Professore Arrestato

Droga a San Giustino[VIDEO]: Professore Arrestato

Droga a San Giustino – La Guardia di Finanza di Città di Castello ha smantellato un giro di droga tra San Giustino, Citerna e Sansepolcro (AR), arrestando un professore di matematica di 52 anni colto in flagrante vicino alla sua abitazione di San Giustino (PG) mentre cedeva cocaina a un cliente locale.

Le indagini hanno rivelato che il professore, che insegnava in una scuola media di giorno, spacciava droga nel tempo libero. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati un bilancino di precisione, sostanze da taglio e denaro contante di provenienza illecita.

Secondo le Fiamme Gialle, negli ultimi mesi sono stati documentati quasi 200 episodi di spaccio, con oltre un etto di cocaina ceduta e guadagni superiori a 10.000 euro. Gli investigatori hanno notato un via vai continuo di persone, molte con precedenti, presso il parcheggio e i locali dell’abitazione del professore.

Il magistrato della Procura di Perugia ha disposto gli arresti domiciliari per il professore, confermati poi dal GIP. Dodici persone tra i 34 e i 53 anni sono state segnalate alle Prefetture di Perugia e Arezzo come consumatori di cocaina, incluso il cliente 40enne sorpreso durante il blitz, trovato in possesso di una dose di cocaina e con la patente sospesa per 30 giorni.

Le indagini hanno rivelato che la droga veniva ordinata tramite WhatsApp, con un linguaggio in codice per eludere i controlli. Gli accertamenti proseguiranno per identificare ulteriori clienti e valutare l’entità del traffico di droga. Questa operazione sottolinea l’impegno della Guardia di Finanza di Perugia nel contrasto al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di denaro.