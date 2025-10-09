Dopo 24 anni ritorna il Mercallegro a Umbertide

9 Ottobre 2025 sociale, Ultime notizie, Umbertide 0
Dopo un lungo intervallo di 24 anni, la città torna a vivere una giornata speciale grazie al Mercallegro, il tradizionale mercatino dedicato ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie. L’appuntamento, organizzato dall’associazione commercianti Aps Vivi Umbertide – Le vie del Commercio con il patrocinio del Comune, si terrà domenica 12 ottobre dalle 9:00 alle 18:00 lungo via Garibaldi, le piazzette laterali, piazza Gramsci e il parco vicino alla Scuola Elementare, offrendo alla comunità un’occasione unica di incontro, condivisione e partecipazione. (fonte: comunicato ufficiale Aps Vivi Umbertide) L’iniziativa, nata nel maggio del 2001, torna oggi con lo stesso spirito di allora, portando entusiasmo, senso civico e valorizzazione dei giovani cittadini. Il messaggio guida dell’evento è semplice ma potente: “Se partecipi, la città vive”. Questa filosofia riflette il cuore dell’iniziativa, che unisce generazioni, educa alla sostenibilità e rinforza il legame tra cittadini e territorio. Il Mercallegro rappresenta un’opportunità concreta per promuovere la creatività, la collaborazione familiare e l’educazione ambientale. L’obiettivo principale è insegnare ai ragazzi l’importanza del riuso degli oggetti destinati altrimenti allo smaltimento, sensibilizzando così la comunità sul valore del riciclo e del rispetto per l’ambiente. Ogni partecipante, accompagnato da un adulto, potrà esporre i propri oggetti su banchi forniti dalla Scuola Garibaldi, mentre i genitori dovranno firmare una liberatoria assumendosi la responsabilità della merce esposta. Le modalità di iscrizione sono semplici e accessibili: compilare il modulo con liberatoria, inviarlo via e-mail all’indirizzo ilmercallegro@gmail.com , selezionare gli oggetti da vendere tra soffitte e cantine e presentarsi domenica mattina per ricevere il numero del banco e la bandana gialla distintiva. Ogni ragazzo stabilirà autonomamente il prezzo dei propri oggetti, rendendo l’esperienza un piccolo laboratorio di autonomia e responsabilità civica. Al termine della giornata, l’incasso verrà raccolto e destinato in parte all’illuminazione natalizia della città e in parte alle scuole, a sostegno delle uscite didattiche. L’edizione del 2001 aveva raccolto oltre 11 milioni di lire, cifra che testimonia il forte valore sociale e simbolico dell’iniziativa. Partecipare significa non solo contribuire economicamente, ma anche dare luce e calore alla comunità attraverso un gesto concreto di solidarietà. La vicesindaca con delega al commercio, Annalisa Mierla, ha sottolineato l’importanza del ritorno del Mercallegro: “È un evento che unisce le generazioni, trasmette il valore del riuso e rafforza il senso di appartenenza alla comunità. I ragazzi, con la loro creatività, contribuiscono a illuminare Umbertide e a sostenere l’educazione scolastica, incarnando perfettamente il concetto di cittadinanza attiva. Ringrazio le scuole, i genitori e la Scuola Garibaldi per il loro impegno e l’entusiasmo che rendono possibile questa iniziativa”. Domenica, quindi, il centro di Umbertide sarà invaso da sorrisi, curiosità e solidarietà, unendo grandi e piccoli in un progetto condiviso. Il Mercallegro non è solo un mercatino: è un simbolo tangibile di amore per la città, creatività giovanile, educazione ambientale, senso civico, solidarietà, partecipazione comunitaria, riuso e valorizzazione dei giovani talenti. Ogni cittadino è invitato a prendere parte a questa giornata, perché, come recita lo slogan, “Se partecipi, la città vive”.

Eventi cittadini, solidarietà e creatività animano la città

Dopo un lungo intervallo di 24 anni, la città torna a vivere una giornata speciale grazie al Mercallegro, il tradizionale mercatino dedicato ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie. L’appuntamento, organizzato dall’associazione commercianti Aps Vivi Umbertide – Le vie del Commercio con il patrocinio del Comune, si terrà domenica 12 ottobre dalle 9:00 alle 18:00 lungo via Garibaldi, le piazzette laterali, piazza Gramsci e il parco vicino alla Scuola Elementare, offrendo alla comunità un’occasione unica di incontro, condivisione e partecipazione. (fonte: comunicato ufficiale Aps Vivi Umbertide)

L’iniziativa, nata nel maggio del 2001, torna oggi con lo stesso spirito di allora, portando entusiasmo, senso civico e valorizzazione dei giovani cittadini. Il messaggio guida dell’evento è semplice ma potente: “Se partecipi, la città vive”. Questa filosofia riflette il cuore dell’iniziativa, che unisce generazioni, educa alla sostenibilità e rinforza il legame tra cittadini e territorio.

Il Mercallegro rappresenta un’opportunità concreta per promuovere la creatività, la collaborazione familiare e l’educazione ambientale. L’obiettivo principale è insegnare ai ragazzi l’importanza del riuso degli oggetti destinati altrimenti allo smaltimento, sensibilizzando così la comunità sul valore del riciclo e del rispetto per l’ambiente. Ogni partecipante, accompagnato da un adulto, potrà esporre i propri oggetti su banchi forniti dalla Scuola Garibaldi, mentre i genitori dovranno firmare una liberatoria assumendosi la responsabilità della merce esposta.

Le modalità di iscrizione sono semplici e accessibili: compilare il modulo con liberatoria, inviarlo via e-mail all’indirizzo ilmercallegro@gmail.com, selezionare gli oggetti da vendere tra soffitte e cantine e presentarsi domenica mattina per ricevere il numero del banco e la bandana gialla distintiva. Ogni ragazzo stabilirà autonomamente il prezzo dei propri oggetti, rendendo l’esperienza un piccolo laboratorio di autonomia e responsabilità civica.

Al termine della giornata, l’incasso verrà raccolto e destinato in parte all’illuminazione natalizia della città e in parte alle scuole, a sostegno delle uscite didattiche. L’edizione del 2001 aveva raccolto oltre 11 milioni di lire, cifra che testimonia il forte valore sociale e simbolico dell’iniziativa. Partecipare significa non solo contribuire economicamente, ma anche dare luce e calore alla comunità attraverso un gesto concreto di solidarietà.

La vicesindaca con delega al commercio, Annalisa Mierla, ha sottolineato l’importanza del ritorno del Mercallegro: “È un evento che unisce le generazioni, trasmette il valore del riuso e rafforza il senso di appartenenza alla comunità. I ragazzi, con la loro creatività, contribuiscono a illuminare Umbertide e a sostenere l’educazione scolastica, incarnando perfettamente il concetto di cittadinanza attiva. Ringrazio le scuole, i genitori e la Scuola Garibaldi per il loro impegno e l’entusiasmo che rendono possibile questa iniziativa”.

Domenica, quindi, il centro di Umbertide sarà invaso da sorrisi, curiosità e solidarietà, unendo grandi e piccoli in un progetto condiviso. Il Mercallegro non è solo un mercatino: è un simbolo tangibile di amore per la città, creatività giovanile, educazione ambientale, senso civico, solidarietà, partecipazione comunitaria, riuso e valorizzazione dei giovani talenti. Ogni cittadino è invitato a prendere parte a questa giornata, perché, come recita lo slogan, “Se partecipi, la città vive”.

I nostri video

Il telegironale dell'Umbria del 9 ottobre 2025
Il telegironale dell'Umbria del 9 ottobre 2025
Condanna a Behari per l’omicidio Bartoli 24 anni e un mese
Igiene ambientale in Umbria 1500 lavoratori in sciopero per il rinnovo del Ccnl
Il primo inno corale di una squadra di calcio realizzato sulle parole dell’allenatore
Balanzano, centralina Arpa per monitorare l’inquinamento da E45
Israele e Hamas hanno firmato un accordo di cessate il fuoco
Truffa aggravata ai danni di una coppia Due truffatori sono stati arrestati a Carovigno
Madre ai domiciliari per l’uccisione di due neonati a Reggio Calabria
I Block Devils bissano il successo con il Suntory Sunbirds Osaka
Toni Servillo inaugura la nuova stagione del Teatro Cucinelli
Il Gubbio gioca la carta Di Massimo Perugia, scatta l’ora della verità
Il telegiornale dell'Umbria dell'8 ottobre 2025
Il telegiornale dell'Umbria dell'8 ottobre 2025
Rassegna Stampa del 9 ottobre 2025
Terni, chiusa sala scommesse ADM e Guardia di Finanza dispongono stop per 12 giorni
Scontro mortale a Balanzano muore motociclista 62enne
Perugia, tutto pronto per la Marcia della Pace
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*