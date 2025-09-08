Donata reliquia di Santa Veronica alla mostra del libro

Le Clarisse Cappuccine ringraziano bibliofili e sostenitori

La Mostra del Libro Antico e della Stampa Antica, giunta alla sua XXV edizione, ha visto ieri un gesto di grande significato per il Monastero Santa Veronica Giuliani e la Fondazione Santa Veronica Giuliani ETS. La fonte del comunicato, Monache Clarisse Cappuccine, ha sottolineato la gratitudine per la donazione di una reliquia attribuita a Santa Veronica Giuliani, ritrovata in un volume stampato a Firenze nel 1770.

Presenti la madre Chiara Veronica Sebastiano, badessa e presidente della Fondazione, suor Serafina di Fonzo e il vicario generale Don Andrea Czortek, hanno accolto il dono con emozione. La reliquia sarà ora oggetto di studio e verifica da parte della Fondazione, per confermarne l’autenticità e inserirla nel patrimonio spirituale del monastero.

Suor Chiara ha evidenziato come Santa Veronica Giuliani, pur obbligata dal confessore a scrivere il suo diario, abbia trasformato la scrittura in testimonianza di fede e dignità, con oltre 22.000 pagine che ancora parlano ai credenti e alla comunità. L’iniziativa della Fondazione mira a restituire al territorio, attraverso le istituzioni e le realtà culturali, il patrimonio spirituale e culturale custodito dal Monastero da secoli.

Il gesto dei bibliofili e degli esperti di libri antichi, insieme al sostegno di istituzioni come il Comune e personalità culturali, ha reso la giornata memorabile, sancendo il primo evento ufficiale congiunto della Fondazione e del Monastero. Tra i presenti, il sindaco Luca Secondi, la vice-presidente della Camera dei Deputati Anna Ascani e il curatore della mostra Giancarlo Mezzetti hanno contribuito a rendere il momento particolarmente significativo.

Il Monastero, fondato nel 1643 da Mons. Giovanni Maria Cuccioli, continua la sua missione contemplativa seguendo la regola di Santa Chiara e ospita i pellegrini interessati alla vita e ai ricordi di Santa Veronica Giuliani. La Fondazione, nata ufficialmente il 31 maggio 2024, prepara già eventi per il terzo centenario della morte della Santa nel 2027, valorizzando cultura, fede e storia per la comunità di Città di Castello.