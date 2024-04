Domenica 21 aprile Retrò festeggerà i 40 anni edizione speciale

Domenica 21 aprile Retrò festeggerà i 40 anni con un’edizione speciale

Oltre 100 espositori nel centro storico di Città di Castello, con i negozi aperti e una parata di auto d’epoca. Con deliberazione numero 68 del consiglio comunale, in sessione straordinaria, l’11 Maggio del 1983 fu decisa l’istituzione della “Fiera del Rigattiere – Mostra Mercato delle cose usate”, su richiesta dell’Azienda Turismo Alta Valle del Tevere.

Con deliberazione numero 68 del consiglio comunale, in sessione straordinaria, l’11 Maggio del 1983 fu decisa l’istituzione della “Fiera del Rigattiere – Mostra Mercato delle cose usate”, su richiesta dell’Azienda Turismo Alta Valle del Tevere. Nel dispositivo approvato dal massimo consesso cittadino si faceva inizialmente riferimento ad ogni ultima domenica di ogni mese poi diventata da sempre la terza fino ad oggi a partire proprio dall’Aprile del 1984.

Quella in programma domenica 21 Aprile dunque sarà un’edizione speciale per festeggiare i 40 anni di Retrò, che di fatto farà da apripista alla stagione dei grandi eventi di Città di Castello, che dalla primavera all’autunno offrirà nel palcoscenico naturale del centro storico, ma anche in tanti luoghi del territorio comunale, appuntamenti con le manifestazioni di richiamo nazionale che fanno parte storia cittadina, a cominciare da Only Wine Festival nell’ultimo fine settimana di aprile, e con il ricco cartellone di Estate in Città, nel segno di una programmazione attenta alle nuove tendenze, che sa valorizzare, però, anche le tradizioni, i tesori e i talenti della comunità tifernate.

La terza domenica di aprile darà il via a questo lungo ed elettrizzante periodo dell’anno, perché Retrò, (uno degli eventi simbolo di Città di Castello, manifestazione faro della programmazione non solo locale, la prima di questo genere a prendere il via 40 anni fa), taglierà un traguardo storico, da festeggiare con gli artefici e i protagonisti di una manifestazione che è entrata nel cuore dei tifernati e richiama ogni mese tanti appassionati anche dai territori vicini.

Domenica 21 aprile, in collaborazione con il Consorzio Pro Centro, in nome dell’affetto e della vicinanza che legano i commercianti del centro storico alla manifestazione, sarà un’edizione speciale di Retrò, con oltre 100 collezionisti, rigattieri, antiquari, operatori specializzati e hobbisti, che porteranno in vetrina il meglio della loro offerta nella cornice di piazza Matteotti, Largo Gildoni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti, dove saranno aperti anche i negozi e ci sarà una ulteriore sorpresa grazie alla presenza degli appassionati del Club Auto Moto Storiche Altotevere, con il suo Presidente Giovanni Rossi, che porteranno nel centro storico di Città di Castello circa 15 magnifici esemplari di veicoli d’epoca che hanno fatto la storia dello stile e della meccanica in Italia e nel mondo. Sarà un originale incontro di passioni per il bello e per il collezionismo con un filo rosso che per una intera giornata legherà idealmente gli espositori di Retrò, i cultori della manifestazione e chi ama il ruggito dei motori di una volta.