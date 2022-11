Disagi in Corso Cavour per perdita olio a Città di Castello

Disagi in Corso Cavour per perdita olio : interrogazione dei consiglieri comunali Andrea Lignani Marchesani ( Castello Civica), Riccardo Leveque ed Elda Rossi (Fdi). “Premesso che nei giorni 18, 19 e 20 novembre si tengono le tradizionali Fiere di San Florido che interessano l’intero Centro storico, da anni collocate nel fine settimana successivo alle celebrazioni del Santo Patrono – precisano i consiglieri nell’interrogazione – che nella mattinata del 18 novembre una macchina pulitrice della So.Ge.Pu. ha avuto un guasto con conseguente copiosa perdita d’olio che ha interessato il centralissimo Corso Cavour; che per temperare gli evidenti disagi oltre a una preventiva ma non risolutiva rimozione si è provveduto a versare sabbia e sale per l’intera carreggiata del Corso con evidenti problematiche di natura estetica ma anche di disagio per passanti e operatori”.

Per queste motivazioni interrogano la giuta “sulle motivazioni del guasto alla macchina pulitrice e su eventuali responsabilità di omesso controllo; sullo stato manutentivo e sull’età dei mezzi addetti alla pulizia delle strade; sulla necessità di una maggiore attenzione sulla scelta dei mezzi, tenendo conto dei citati parametri di età e stato manutentivo, soprattutto in concomitanza con manifestazioni centrali e strategiche; sulla esistenza di un eventuale piano ad hoc o alternativamente di prevederlo riguardo l’utilizzo di sabbia e sale per temperare i disagi di utenti e operatori nel caso di similari rotture di mezzi”, concludono, Andrea Lignani Marchesani ( Castello Civica), Riccardo Leveque ed Elda Rossi (Fdi)