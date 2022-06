Denunciato 19enne per ricettazione a Città di Castello

Un 19enne di origine rumena residente in alto Tevere è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia perchè ritenuto presunto responsabile di ricettazione

Fonte Ufficio Stampa

Comando Provinciale Carabinieri Perugia

L’uomo ha attirato l’attenzione della pattuglia impegnata nel controllo del territorio, dopo che era stavo visto muoversi con fare sospetto nelle vicinanze di un compro oro del capoluogo valtiberino.

Ciò ha indotto i Militari a sottoporlo a controllo trovandolo in possesso di un anello in oro giallo con pietra rossa e di una collana in oro intrecciata rotta in due pezzi, con evidenti segni di strappo. Dal momento che il giovane non ha fornito soddisfacenti giustificazioni per il possesso di quanto rinvenuto, è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti a seguito dei quali è emerso che aveva ricevuto i due monili in oro da un conoscente, a fronte del pagamento di una piccola somma di denaro e ritenendo di poter incassare una somma maggiore rivendendoli al compro oro davanti al quale era stato controllato.

A seguito delle risultanze degli accertamenti, il 19enne è stato denunciato alla Magistratura per ricettazione, mentre la merce rubata è stata posta sotto sequestro in attesa di risalire alla loro provenienza e di poter procedere alla riconsegna in favore del legittimo proprietario.