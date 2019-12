Demolizione e ricostruzione scuola dell’infanzia “Marcella Monini”, firmato il contratto

E’ stato stipulato nei giorni scorsi il contratto fra il Comune di Umbertide e la ditta aggiudicataria dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia “Marcella Monini” di via Morandi. “E’ con grande soddisfazione che possiamo annunciare questo passaggio fondamentale che porterà alla riconsegna di un edificio scolastico molto importante per la nostra comunità – dicono il sindaco Luca Carizia e l’assessore a Lavori Pubblici e Istruzione, Alessandro Villarini – Al più presto inizieranno i lavori che faranno sorgere nella nostra città una scuola dell’infanzia nuova e moderna”.

La nuova scuola “Monini” sarà infatti caratterizzata da una “piazza” di accesso, volutamente definita come zona all’aperto. La piazza è racchiusa da una grande vetrata, dalle dimensioni di circa 300 metri quadrati. L’altezza raggiunge i sette metri. E’ uno spazio stimolante, che consente l’aggregazione degli utenti grazie all’ampia zona luminosa in dialogo diretto con il giardino esterno.

La grande vetrata crea così una zona a portico, che costituisce un pre-ingresso atto a proteggere dalle intemperie nei mesi invernali e dal sole nei mesi estivi. All’ingresso, ospitata in una ludica casetta in legno, sarà individuata una zona portineria per la sosta del personale e punto informativo per le famiglie.

La piazza ospiterà le varie feste annuali (inizio-fine anno, Natale, carnevale) con una capienza di circa 400 persone. La funzione principale della “piazza” sarà quella di permettere lo svolgimento delle attività sportive, divenendo un’ampia palestra vera e propria, dotata delle attrezzature e di una pavimentazione idonea. Nella zona ovest della “piazza”, due corridoi distributivi condurranno alle 8 aule, ai relativi servizi igienici e ai 4 atelier destinati a attività specifiche.

La flessibilità degli spazi, che costituisce prerogativa della scuola, è ottenuta da aule duplex, in grado di garantire una costante efficienza e di prestarsi sia per la consumazione dei pasti che a cambiamenti futuri.

Ogni aula è concepita come una piccola “casetta” che ha grande permeabilità verso l’esterno mettendo costantemente il bambino in relazione con la natura e i suoi cambiamenti e fornendo un accesso diretto verso il giardino.

Anche in questo caso, come per la “piazza”, le aule avranno un piccolo portico frontale, creato dalla vetrata arretrata, utile per aumentare l’ombreggiamento nei mesi estivi e le attività all’aperto nei mesi invernali protette dalle intemperie e dai venti. Sia dalla “piazza” che attraverso alcuni atelier si avrà la possibilità di accedere in maniera diretta verso la corte verde interna che, date le sue dimensioni circoscritte, permetterà una maggiore autonomia al bambino al fine di sviluppare laboratori all’aria aperta e in completa sicurezza tra esterno e interno. Prossimamente sarà convocata una conferenza pubblica durante la quale verrà illustrato dai tecnici del Comune l’intero progetto della scuola dell’infanzia “Marcella Monini”.