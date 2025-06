Piscina comunale di Città di Castello aperta tutta l’estate

Da martedì 17 giugno a disposizione il parco e la vasca per i bambini con tariffe di ingresso agevolate

La piscina comunale di Città di Castello sarà aperta per tutta l’estate con il suo parco e la vasca per i bambini. Tutti i tifernati, soprattutto le famiglie, potranno utilizzare l’impianto anche se i lavori di riqualificazione energetica e consolidamento sismico da oltre 1 milione e 100 mila euro attualmente in corso non permetteranno di nuotare nella piscina olimpica esterna.

Da martedì 17 giugno Polisport aprirà il parco attrezzato con i giochi e la vasca per i piccoli tutti i pomeriggi, dal martedì alla domenica, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, con ingresso e biglietteria presso il palazzetto dello sport attiguo. Per l’intera giornata di lunedì l’impianto resterà chiuso.

L’ingresso al complesso sportivo sarà conveniente rispetto alle tariffe ordinarie: fino a 12 anni di età i bambini potranno entrare gratuitamente nel parco (l’anno scorso il limite era a 5 anni), ma dovranno essere accompagnati da almeno un adulto pagante. Per tutti gli altri utenti il costo del biglietto sarà di 5 euro con un lettino incluso. Saranno a disposizione anche gli ombrelloni, che potranno essere utilizzati gratuitamente, fino ad esaurimento. Chi accederà al parco e alla piscina per i bambini potrà servirsi degli spogliatoi e dei bagni del PalaJoan per ogni necessità, docce comprese.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Polisport, al numero 075.8550785

(dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00).