Cultura e Solidarietà: ‘Sempre in viaggio sul mare’ al Teatro degli Illuminati

Cultura e Solidarietà – Il prossimo venerdì, 10 gennaio, alle ore 21, il Teatro degli Illuminati ospiterà uno spettacolo che fonde arte e solidarietà: “Sempre in viaggio sul mare”. L’evento celebra contemporaneamente tre anni di vita dell’iniziativa “Coming Back to Life” e i trent’anni dalla pubblicazione di “Novecento”, il celebre romanzo di Alessandro Baricco. La scelta di questo titolo non è casuale; rappresenta un’opportunità per riflettere sul legame tra la narrazione del pianista leggendario e il messaggio di speranza e aiuto che l’iniziativa porta avanti.

La rappresentazione, reinterpretata in chiave moderna, si propone di sensibilizzare il pubblico sui temi della vita e della resilienza, allineandosi perfettamente con l’obiettivo di raccogliere fondi per il reparto pediatrico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, che si occupa di piccoli pazienti in difficoltà. Riccardo ed Elena Bigotti, i promotori del progetto, hanno nuovamente invitato la comunità di Città di Castello a partecipare, sottolineando l’importanza di ogni piccolo contributo per sostenere cause significative.

A condurre il pubblico in questo viaggio simbolico sarà la voce di Giorgio Borghetti, attore e doppiatore di fama, il quale, con la sua narrazione, guiderà gli spettatori attraverso le onde dell’emozione e della memoria. L’Atlantic Band accompagnerà Borghetti con le proprie sonorità, creando un’atmosfera evocativa che arricchirà ulteriormente l’esperienza teatrale. L’ingresso, con un biglietto dal costo di 15 euro, rappresenta un gesto accessibile a tutti, dimostrando che anche piccole somme possono fare una grande differenza quando si tratta di solidarietà.

L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, ha dichiarato: “Cultura e solidarietà vanno spesso di pari passo nella nostra comunità. Il Comune sostiene eventi come questo per valorizzare progetti artistico-culturali e promuovere messaggi concreti di vicinanza a chi ne ha bisogno.” Questa affermazione sottolinea l’impegno dell’amministrazione locale nel promuovere iniziative che non solo intrattengono ma hanno anche un impatto sociale positivo.

La serata promette di essere un momento di forte coinvolgimento emotivo, dove il pubblico avrà l’opportunità di riflettere sulle storie di vita rappresentate, mentre si unisce per sostenere una causa nobile. L’evento è un chiaro esempio di come la cultura possa servire come strumento di cambiamento e di sostegno, creando una rete di solidarietà attorno a temi di grande rilevanza sociale.

In conclusione, “Sempre in viaggio sul mare” non è solo uno spettacolo teatrale, ma un invito a tutti a fare la propria parte, contribuendo a una grande causa. L’auspicio è che il Teatro degli Illuminati si riempia di spettatori pronti a vivere un’esperienza culturale indimenticabile, uniti nella volontà di sostenere un progetto che fa la differenza nella vita di molti bambini e delle loro famiglie.