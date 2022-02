Crisi filiera tabacco in Altotevere, a rischio 1500 posti di lavoro

di Marco Locchi

In questi ultimi giorni si discute molto delle problematiche legate alla filiera del tabacco in Altotevere che per effetto del cambio del partner commerciale potrebbe comportare la perdita del lavoro per oltre 1500 addetti molti dei quali del nostro comune.

Il nuovo partner si è impegnato (sembra) a prendere per il 2022, 80.000 q.li di tabacco a fronte dei 120.000 che verranno prodotti e ad un prezzo al di sotto di quanto stabilito, dopo lunghe trattative, da ISMEA. Andrà così in crisi tutta la filiera quindi non solo il lavoro degli operai, ma anche le imprese agricole che hanno contratto mutui per l’acquisto di macchinari specifici per il tabacco e che dovranno licenziare le persone, le officine per la riparazione dei mezzi, gli affittuari dei campi.

Ora tutti sappiamo le enormi problematiche che comporta la coltivazione del tabacco in termini di ambiente e territorio, ma è altrettanto vero che un’economia costruita negli anni anche con finanziamenti specifici Regionali (POR-FESR) non può essere azzerata in un attimo.

Servono processi/percorsi di riconversione (per altro chiesti da tempo dagli operatori del settore) tali da garantire un equilibrio economico a chi ha fatto investimenti e quindi il mantenimento dei posti di lavoro assicurando al tempo stesso la tutela dell’ ambiente e quindi della salute dei cittadini. La domanda che sorge spontanea è la seguente: come mai siamo arrivati a questo punto? Le istituzioni, i partiti, i sindacati dove sono? È possibile che nessuno si sia accorto di niente, se non a cose fatte?

E’ possibile che i primi a manifestare siano stati i lavoratori costretti dal silenzio assordante di tanti altri soggetti che avrebbero dovuto anticipare l’evolversi degli eventi) ? La nostra Associazione civica Umbertide Partecipa si pone al fianco dei lavoratori dichiarandosi fin da ora disponibile a sostenere qualsiasi forma di protesta e di lotta al fine di recuperare positivamente ed in tempi rapidi questa situazione.