Covid19: Dichiarazione del sindaco Bacchetta: “ieri 11 positivi e sei guariti”

Covid19: Dichiarazione del sindaco Bacchetta: “ieri 11 positivi e sei guariti”

© Protetto da Copyright DMCA

Covid-19, dichiarazione del sindaco Luciano Bacchetta: “ieri 11 nuovi positivi e sei guariti: battuta di arresto nella tendenza favorevole dell’ultimo periodo, che non ci deve allarmare, ma convincere che non è il momento di abbandonare la cautela”. “Vicini alle attività che stanno riaprendo: dietro ci sono posti di lavoro da salvaguardare e famiglie che avevano bisogno di ricominciare”. “Ci sono segnali che la vaccinazione stia accelerando, confidiamo che i tifernati possano approfittare appieno dei nostri due centri vaccinali”.

“Nella giornata di ieri abbiamo avuto 11 nuovi positivi, troppi, e sei persone guarite”. Ne dà notizia il sindaco Luciano Bacchetta, che aggiunge: “si evidenzia quanto andiamo dicendo da tempo, ovvero che è difficile avere certezze con un nemico come il Covid- 19 che è imprevedibile e non permette di abbassare la guardia”. “I numeri di ieri segnano una battuta di arresto nell’andamento favorevole del recente periodo, ma non ci devono per questo allarmare”, precisa il primo cittadino. “Ci devono però convincere che non è il momento di abbandonare la cautela, che dobbiamo continuare a osservare scrupolosamente le prescrizioni, consapevoli che il Covid può essere combattuto anche con il contributo che ognuno di noi è in grado di assicurare quotidianamente con i propri comportamenti”, afferma Bacchetta.

“Le riaperture fondamentali di questo periodo, tra le quali siamo particolarmente contenti di quella di sabato della nostra piscina comunale esterna, vanno vissute con entusiasmo e attenzione, sapendo che è necessario e importante riguadagnare gli spazi di vita normale preclusi da tanti mesi di sacrifici, ma anche che questo va fatto responsabilmente”, rimarca Bacchetta, esprimendo “vicinanza e incoraggiamento alle attività che in questi ultimi giorni hanno ripreso il proprio cammino, dalle palestre alle scuole di danza, solo per citarne alcune, dietro alle quali ci sono professionalità e passione, ma anche posti di lavoro da salvaguardare e famiglie che avevano bisogno di ricominciare”.

“Abbiamo segnali che la campagna di vaccinazione stia accelerando come ci aspettiamo e confidiamo nel fatto che i tifernati possano accedere nel modo più rapido possibile alla somministrazione dei sieri, approfittando dei centri vaccinali estremamente funzionali di cui disponiamo a Città di Castello nella palestra dell’istituto Salviani e nel Cva di Trestina”, conclude Bacchetta.