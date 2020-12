Covid19 centri di raccolta dei rifiuti chiusi nei giorni dichiarati “Zona Rossa”

I centri di raccolta dei rifiuti (isole ecologiche) gestiti da Sogepu nei comuni di Città di Castello, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina saranno chiusi al pubblico giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, sabato 2 e martedì 5 gennaio 2021, ovvero nei giorni in cui saranno applicate le disposizioni della “Zona Rossa” per il contenimento dell’emergenza da Covid-19, in base al “Decreto di Natale” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 18 dicembre.

Nelle restanti giornate i centri di raccolta saranno a disposizione degli utenti nel rispetto dei turni di apertura e chiusura già programmati nel calendario settimanale.

Per le festività natalizie Sogepu assicurerà come sempre il regolare funzionamento degli impianti e lo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni serviti.

Per ogni informazione in merito allo svolgimento dei servizi è a disposizione il numero verde di Sogepu 800.132152.