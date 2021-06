Covid-19, dichiarazione del sindaco Luciano Bacchetta su dati attuali

Ieri cinque guariti e nessun nuovo positivo. La vaccinazione valore aggiunto per un recupero della socialità

“Ieri abbiamo avuto cinque guariti, mentre non è stata registrata alcuna nuova positività al Covid-19”. Ne dà notizia il sindaco Luciano Bacchetta, sottolineando che “questi buoni riscontri numerici, uniti a quelli complessivi che segnalano una forte diminuzione dei tifernati attualmente contagiati, debbano confortarci, ma non debbano farci perdere di vista che il virus continua a circolare”.

“La campagna di vaccinazione è ormai davvero significativa anche nella nostra città e questo è fondamentale per sconfiggere il Covid”, osserva il primo cittadino, nel ribadire “l’importanza dell’accelerazione della somministrazione dei sieri anche tra i più giovani, che aggiunge un tassello determinante nel percorso di ritorno alla normalità”.

“La stagione favorevole già l’anno scorso aveva portato con sé un calo dell’incidenza dei contagi e la disponibilità che abbiamo ora del vaccino ci permette di guardare con fiducia a una estate che possa segnare finalmente l’atteso recupero della socialità sacrificata per tanti mesi, delle iniziative pubbliche e delle manifestazioni, a cominciare dagli appuntamenti di Estate in città che riproporremo nel solco di una fortunata tradizione ultraventennale e che avranno un prologo stasera con il ritorno dello shopping notturno e della musica in piazza”.