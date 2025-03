Convegno sull’artigianato a San Giustino il 15 marzo

L’incontro si terrà al Museo del Tabacco di San Giustino

Dopo il positivo riscontro ottenuto dal precedente convegno che ha trattato le problematiche relative all’agricoltura nelle zone della Valtiberina, il Comune di San Giustino prosegue il suo ciclo di incontri, focalizzandosi questa volta sull’artigianato. L’evento avrà luogo il 15 marzo 2025, a partire dalle ore 9:00, presso il Museo del Tabacco di San Giustino. La scelta del tema non è casuale: il convegno intende esplorare le sfide e le opportunità legate a un settore cruciale per l’economia della zona, con un particolare focus sugli sviluppi futuri.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata a due realtà ben radicate nel territorio: l’Accademia Enogastronomica della Valtiberina e la Cooperativa Sangiustinese. Entrambe le organizzazioni, da anni attive nella valorizzazione delle risorse locali, si sono distinte per il loro impegno a supporto dello sviluppo della Valtiberina, un’area che unisce l’Umbria e la Toscana, caratterizzata da una forte identità culturale e produttiva. Il Comune di San Giustino si prepara nel 2025 a realizzare insieme a queste realtà numerosi progetti che contribuiranno ulteriormente alla crescita del territorio.

Il Sindaco di San Giustino, Stefano Veschi, ha espresso grande soddisfazione per la continua collaborazione con le organizzazioni che gestiscono questo ciclo di convegni. In particolare, ha sottolineato l’importanza di iniziative che riguardano temi centrali per l’economia locale, come quello dell’artigianato, specialmente in un comune che si trova al crocevia tra Città di Castello e Sansepolcro. “Sono molto soddisfatto della collaborazione intrapresa con gli organizzatori di queste iniziative. Ritengo Domenico Gambacci e Roberto Panico dei veri ‘Uomini del Fare’, che nel loro percorso lavorativo hanno sempre dimostrato grande professionalità”, ha dichiarato il primo cittadino, facendo riferimento agli organizzatori dell’evento.

Anche l’Assessora all’artigianato, Loretta Zazzi, ha voluto rimarcare l’importanza dell’evento. Dal suo insediamento nel Consiglio comunale, infatti, ha sempre dichiarato di voler rafforzare e qualificare gli eventi che si svolgono nel comune, con l’intento di valorizzare al massimo le risorse locali e stimolare la crescita del settore. “Il convegno dal titolo ‘ARTIGIANATO – Tra passato, presente e futuro’ si propone di analizzare in modo approfondito le problematiche relative al settore, con uno sguardo al futuro”, ha dichiarato l’assessora. L’appuntamento sarà articolato in due momenti distinti: nella prima parte della giornata, esperti e relatori analizzeranno il comparto artigiano, mettendo in evidenza le principali problematiche che lo caratterizzano. Nella seconda parte, si svolgerà una tavola rotonda con i Sindaci dei tre principali comuni della Valtiberina Tosco/Umbra, che offriranno il loro contributo sulle prospettive future per l’artigianato nella regione.

Il convegno rappresenta, dunque, un’occasione importante per riflettere sulle sfide che il settore artigiano sta affrontando, ma anche per discutere su come innovare e valorizzare le tradizioni. Il ruolo dell’artigianato nella realtà economica locale è fondamentale, e il convegno del 15 marzo si propone di offrire spunti concreti per favorire la crescita e la sostenibilità del settore, che da sempre rappresenta un pilastro dell’economia della Valtiberina.

L’appuntamento, quindi, si inserisce in un progetto di ampio respiro che coinvolge le istituzioni locali e i principali attori del territorio, puntando sulla collaborazione per rispondere alle esigenze e alle sfide che l’artigianato, come molte altre realtà economiche, è chiamato ad affrontare. Non resta che attendere con interesse questo incontro, che si preannuncia essere un momento significativo di confronto e crescita per il territorio.