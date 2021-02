Chiama o scrivi in redazione

Controlli sull’Apecchiese dopo intense precipitazioni nevose

A seguito delle intense precipitazioni nevose, stamattina il Corpo di Polizia Municipale di Città di Castello ha effettuato alcuni controlli sulla S.R. 257 Apecchiese finalizzati a verificare che i veicoli in transito sulla stessa fossero dotati di pneumatici invernali o avessero al seguito le catene da neve, come disposto da ordinanza della Provincia di Perugia e indicato con apposita segnaletica stradale.

Al fine di garantire la percorribilità della strada, sono intervenute le Squadre Operative della Provincia con i loro mezzi sgombraneve e spargisale. Non si registrano fino ad ora particolari disagi alla circolazione.

Nella stessa mattinata effettuati anche controlli presso la postazione tamponi Covid drive-through situata nel parcheggio del Centro Servizi a Cerbara, dove l’afflusso dei veicoli si è svolto con regolarità senza disagi per la viabilità. L’assessore, Michela Botteghi, ha sottolineato il lavoro svolto con grande professionalità dal Corpo di Polizia Municipale “impegnato in questi giorni caratterizzati dal maltempo sulle strade comunali ed extra-comunali del territorio e al contempo in interventi e controlli legati alla emergenza Covid19”.