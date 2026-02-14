Controlli straordinari tra Umbertide e Tiferno

Carabinieri, verifiche e sanzioni sul territorio

Carabinieri, Città di Castello, Umbertide, controlli, sicurezza, droga, sanzioni, territori

CITTÀ DI CASTELLO – Servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri tifernate nei comuni di Umbertide e Città di Castello, con un’intensificazione delle pattuglie nelle aree considerate più esposte al rischio di furti in abitazione e ad altri fenomeni di illegalità diffusa.

L’attività, pianificata nell’ambito delle ordinarie strategie di prevenzione generale, ha visto l’impiego coordinato di più equipaggi dell’Arma, con un dispositivo strutturato per garantire una presenza capillare e ben visibile nei centri abitati e lungo le principali direttrici stradali. L’obiettivo è stato quello di rafforzare il presidio del territorio attraverso controlli mirati alla circolazione e verifiche su soggetti ritenuti di possibile interesse operativo.

Nel corso del servizio sono stati sottoposti a controllo complessivamente 35 veicoli e identificate 62 persone. Le verifiche sono state effettuate sia tramite posti di controllo fissi sia con pattugliamenti dinamici, concentrati in particolare nelle zone di maggiore afflusso e nei punti di aggregazione.

Dagli accertamenti è emerso che cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanze stupefacenti. I soggetti sono stati trovati in possesso di quantitativi modesti di droga destinati all’uso personale. Per loro sono scattate le procedure amministrative previste dalla normativa vigente, che contemplano, tra l’altro, possibili provvedimenti in materia di patente di guida o documenti validi per l’espatrio.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli hanno portato alla contestazione di sei violazioni al Codice della Strada. Tra queste, una riguarda la guida in stato di ebbrezza alcolica. In quest’ultimo caso, oltre alla sanzione prevista, è stato disposto il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo, misura adottata a tutela della sicurezza degli utenti della strada.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai comportamenti illeciti, volto a incrementare la percezione di sicurezza nelle comunità locali. La presenza costante e visibile delle pattuglie, sottolineano dall’Arma, rappresenta uno strumento fondamentale per dissuadere condotte illegali e offrire una risposta concreta alle richieste di maggiore tutela provenienti dai cittadini.

Analoghi servizi straordinari verranno riproposti anche nelle prossime settimane, con controlli mirati e flessibili in base alle esigenze operative e alle criticità riscontrate sul territorio. L’obiettivo dichiarato resta quello di assicurare un presidio efficace e continuativo, rafforzando il rapporto di prossimità tra istituzioni e comunità locali.