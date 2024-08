Controlli intensificati dei Carabinieri a San Giustino

San Giustino – Nella serata del 21 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello (PG) hanno intensificato i controlli nel comune di San Giustino per aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti. Le operazioni si sono concentrate sulla prevenzione e repressione dei reati predatori.

Le attività sono state condotte da equipaggi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia e delle Stazioni dipendenti, che hanno eseguito verifiche accurate e predisposto posti di controllo mirati per identificare persone e veicoli in ingresso e in uscita dalla città e nelle principali frazioni.

Durante le operazioni, sono state controllate 30 autovetture e identificate oltre 40 persone. Le verifiche hanno portato alla contestazione di diverse infrazioni al codice della strada, tra cui il mancato uso della cintura di sicurezza e la mancata revisione dei veicoli.

Nel corso dei controlli, i militari hanno segnalato un 23enne straniero come assuntore di stupefacenti, trovandolo in possesso di una modica quantità di hashish. Inoltre, un 18enne è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta, dopo essere stato controllato insieme a tre coetanei in seguito a una segnalazione per schiamazzi.

Le attività dei Carabinieri, iniziate nel pomeriggio e proseguite fino a tarda sera, hanno rappresentato un efficace strumento di deterrenza, ricevendo il favore della popolazione locale.