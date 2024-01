Controlli dei Carabinieri a Città di Castello con le unità cinofile

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, nel fine settimana appena trascorso, hanno effettuato una serie di controlli finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’uso degli stupefacenti. L’attività è stata eseguita dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Firenze intervenuti con il loro cane, un pastore tedesco, di nome Tami.

I controlli hanno interessato punti strategici presenti sul territorio, con controlli a persone e mezzi in transito, ma anche in aree notoriamente ritenute zone di spaccio. Nell’ambito di tali attività sono state controllate 87 autovetture e 55 persone.

Oltre alle numerose infrazioni al Codice della Strada elevate, sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quattro persone ritenute assuntori di sostanze stupefacenti, un:

– 23enne italiano di San Giustino, controllato nella serata di sabato in Città di Castello e trovato in possesso di modica quantità di stupefacente tipo hashish; – 25enne italiano di Città di Castello, controllato nella tarda serata di sabato in nota area di spaccio, sorpreso con modica quantità di cocaina;

– 27enne tifernate, nella tarda serata di sabato colto nell’immediata periferia della città, in un parcheggio, intento a fumare una sigaretta artigianale contenente stupefacente e di ulteriore modica quantità di hashish nascosta in un pacchetto di sigarette;

– 18enne di Città di Castello, controllato nella notte di domenica nei pressi di una nota discoteca del capoluogo valtiberino, intento a fumare uno spinello contenente stupefacente e di ulteriore modica quantità di Marijuana occultata in un calzino. Per i segnalati verrà adesso avviato il prescritto programma di monitoraggio a cura delle preposte autorità amministrative e sanitarie.