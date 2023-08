Conclusa con successo la XIV edizione di CdCinema 2023

Partita lo scorso 9 luglio, la XIV edizione della rassegna cinematografica CdCinema si è conclusa lunedì scorso con un grande successo di pubblico e di piacevoli riscontri da parte dei fedelissimi. Anche quest’anno, l’associazione cinefila tifernate, capitanata dal Presidente Paolo Montanucci e composta da un valido team di soci attivi amanti del cinema, ha proposto un ricco ed interessante cartellone di proiezioni presso il Cortile di Santa Cecilia a Città di Castello.

L’evento, realizzato anche grazie al contributo e patrocinio del Comune di Città di Castello e dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, ha puntato ancora di più sulla qualità delle pellicole e ancora di più sulla formula itinerante, confermando anche la sinergia con il comune di San Giustino, che riprova la crescita e il gradimento di un progetto culturale che vede al centro lo splendido scenario del cortile di Santa Cecilia ma che guarda anche verso l’intero territorio.

Il cuore della rassegna rimane il tradizionale concorso “Opere prime e seconde”: anche quest’anno, grazie al contributo di Gala Supermercati, tutti gli ingressi a queste serate sono stati gratuiti. Le 5 pellicole in gara sono state votate dai presenti in arena esprimendo le proprie preferenze in una scheda alla fine di ogni proiezione. Il film vincitore dell’edizione 2023 è stato “Ghiaccio” dei registi Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis.

Tanti sono stati i registi e gli attori ospitati anche quest’anno nel cortile tifernate. Ma il vero protagonista della XV edizione di CdCinema è stato, come sempre, il pubblico che oramai conosce bene la Rassegna e tutti i suoi momenti collaterali. Un pubblico che ci ha seguiti sempre, in tutti gli appuntamenti, sia al Cortile di Santa Cecilia che in tutte le suggestive location che quest’anno hanno ospitato la Rassegna, da Villa Graziani a San Giustino, al Giardino della Badia di Badia Petroia, passando per Trestina e San Zeno di Petrelle.

Sicuramente da ricordare anche gli appuntamenti speciali al Cortile ovvero quello con i documentari “WhoisZieger” del tifernate Fabio Galeotti dedicato alla straordinaria figura dell’artista Bruno Zieger, e con “Il Nostro Raffaello – Dialoghi nell’eternità” del tifernate Marco Fiorucci con le musiche della Corale Marietta Alboni, ma anche la straordinaria esecuzione del musicista Paolo Fiorucci come accompagnamento ai cortometraggi muti di Charlie Chaplin e di Buster Keaton, proiettati proprio nella serata conclusiva, con la bella partnership tra CdCinema e i Chiostri Acustici del Museo Diocesano guidati da Catia Cecchetti.

La XV edizione si è quindi conclusa con grande soddisfazione da parte dell’Associazione CdCinema che amplia il ventaglio degli amici grazie a positive collaborazioni che sono destinate a consolidarsi e rimanere anche in futuro. “Non c’è che dire CdCinema c’è, sia dentro che fuori dal Cortile di Santa Cecilia” – così esordisce il Presidente Montanucci – è stata una rassegna realizzata con i fiocchi e con tanta presenza di pubblico. Sono state molte le proiezioni in cui è stato difficile trovare un posto per sedersi. Ringrazio davvero tutti i collaboratori di CdCinema e ringrazio il pubblico che è stato il vero successo della rassegna. Già da oggi stiamo pensando alla nuova rassegna e a nuovi luoghi da scoprire insieme a tutti voi”. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno sostenuto la Rassegna 2023 di CdCinema anche da parte di tutti i soci: appuntamento al prossimo anno, sempre sotto le stelle, per la quindicesima edizione.