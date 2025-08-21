Completata la segnaletica della variante del Cassero

In vista della tradizionale Fiera di San Bartolomeo

E’ stata completata la segnaletica orizzontale e verticale della variante del Cassero. Le squadre operative del Comune di Città di Castello, hanno perfezionato nella giornata odierna l’installazione della cartellonistica che regola il transito sia nella carreggiata riservata ai veicoli a motore – in particolare nelle aree adibite alla sosta dei pullman e in prossimità degli attraversamenti pedonali – sia nel percorso ciclopedonale, ricavato lungo il vecchio tracciato di viale Nazario Sauro.

L’intervento ha riguardato la segnaletica prevista dal Codice della Strada, integrata da quella turistica, ed è stato eseguito parallelamente all’avanzamento dei lavori della variante del Cassero, che prevedono ancora la realizzazione di una piazza e di bagni pubblici automatizzati. In corso anche le ultime operazioni di smobilitazione del cantiere, che si concluderanno a breve. L’intervento ha tenuto conto anche dell’avvio del nuovo cantiere da 600 mila euro situato sotto le mura urbiche, che porterà al raddoppio del parcheggio Raniero Collesi, con 90 posti auto in più a servizio del centro storico, oltre all’installazione di un ascensore che collegherà i parcheggi Collesi e Ferri direttamente con il cuore cittadino.

La carreggiata stradale e la pista ciclopedonale, che completa idealmente la passeggiata intorno alle mura urbiche saranno pienamente operative già da questo fine settimana, in vista dell’afflusso atteso per la tradizionale Fiera di San Bartolomeo.

La manifestazione prenderà il via domani, con l’allestimento degli stand degli ambulanti a piazzale Ferri e in piazza Gabriotti, e proseguirà fino a domenica 24 agosto, tra gli appuntamenti più attesi, anche la Mostra Zootecnica che si terrà nel parco comunale Alexander Langer, confermando la vocazione storica dell’evento come punto di riferimento per agricoltura, allevamento e tradizione locale.