Città di Castello, Teatro Ragazzi al via la stagione 2024

Dal 15 marzo parte il Teatro a Chilometri Zero

Partita la stagione 2024 di Teatro Ragazzi al Teatro degli Illuminati di Città di Castello che anche ieri, domenica 25 febbraio 2024, ha registrato il tutto esaurito nelle due repliche dello spettacolo “La chiamavano Belle” della compagnia il Castellaccio in collaborazione con il laboratorio di teatro Studio Giubilei.

«Dopo la rassegna Teste di legno e i primi due spettacoli di Teatro Ragazzi siamo a quota 1500 spettatori con la programmazione teatrale dedicata ai più piccoli nella stagione 2023/2024» commenta l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, sottolineando come «la risposta delle famiglie sia in crescita, nonostante Teatro ragazzi rappresenti tradizionalmente un appuntamento molto seguito. Dall’anno scorso alcuni allestimenti hanno introdotto la replica per fare fronte alle richiesta e questo ci riempie di soddisfazione perché significa che il teatro sta diventando una attività culturale per ogni fascia di età. Il merito è naturalmente delle nostre compagnie teatrali che hanno saputo rinnovare ed accrescere la qualità della loro proposta».

Domenica 3 marzo in programma c’è il nuovo doppio spettacolo della compagnia di MEDEM: con Lo Spettacolo “STREGA! Chi? Dove?”. Le prenotazioni sono possibili al numero 328 5905639. E’ necessario ritirare i biglietti mezz’ora prima dello spettacolo. L’ apertura del botteghino per il primo spettacolo è alle ore 14.30, per il secondo spettacolo ore 16.00.

«Intanto sono in pieno svolgimento le prove del primo appuntamento di Teatro a chilometri zero», prosegue l’assessore che quest’anno si propone con otto venerdì e un sabato a partire da venerdì 15 marzo 2024. «Siamo al lavoro infine per la seconda edizione di Scuole a teatro, la stagione che presenta i saggi finali di laboratori teatrali della scuole».

Il programma

Teatro ragazzi:

Domenica 3 marzo Medem APS vi aspetta con “Strega! Chi? Dove?” alle 15.30 ed alle 17.30;

Domenica 10 marzo Astra APS, sempre con doppia rappresentazione, 15.30 e 17.30, prosegue la saga di Calandrino con “Calandrino e i suoi amici. Nuove Novelle”.

Domenica 17 marzo alle 17,30, chiude il cartellone Politheater con lo spettacolo “Il guazzabuglio Medievale”.

Teatro a chilometri zero: esordio per la stagione 2024 con il gruppo teatrale di San Leo Bastia, in scena venerdì 15 marzo alle 21.00 con “Il vecchio muro”; secondo appuntamento venerdì 22 marzo ore 21.00 insieme ad Astra APS e “Il pozzo ed il pendolo”. Sabato 6 aprile alle 21.00 I ragazzi della Badia presentano “‘L cane, la mogli e lu schiòppo ‘n se prèstono ma nisuno”. Venerdì 12 aprile alle 21.00 Ta.na.ce. Trio in collaborazione con Medem Aps mette in scena “Amade’, una biografia di Mozart”; venerdì 26 aprile 2024 alle 21.00 sarà la volta di Novamusica con “Odiami Adesso”; venerdì 3 maggio alle 21.00 la Compagnia teatrale Suppergiù presenta “A Castello…una chiacchiera per capello”. I Ragazzi dell’Unitrè si ripropongono in due date, venerdì 17 maggio e sabato 18 maggio alle 21.00, con lo spettacolo “Miscellanea”. Chiude il cartellone la compagnia Panni stesi con “L’albergo del gallo d’oro” venerdì 24 maggio 2024, ore 21.00.

Per informazioni: Ufficio Cultura, 075 8523171, cultura@comune.cittadicastello.pg.it; per i biglietti di Teatro Ragazzi, costo 5 euro, e per i biglietti di Teatro a Chilometro zero, costo 10 euro, è necessario rivolgersi alle compagnie teatrali. Apertura del botteghino a partire dalle ore 19.30 del giorno di rappresentazione.