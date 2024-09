Città di Castello: prima edizione di “Clean Up” il 29 settembre

Domenica 29 settembre, Città di Castello ospiterà il primo evento “Clean Up”, parte dell’iniziativa nazionale di Plastic Free, in collaborazione con la Cooperativa Il Poliedro e con il patrocinio del Comune. L’incontro prevede un percorso ecologico nel centro storico, unendo la cura dell’ambiente e la valorizzazione della storia locale.

Plastic Free è un’associazione di volontariato fondata il 29 luglio 2019, dedicata alla sensibilizzazione riguardo l’inquinamento da plastica. In pochi anni, ha sviluppato un vasto network di oltre 250.000 volontari in Italia, con oltre 1.000 referenti attivi. Tra le sue principali attività ci sono eventi di pulizia, programmi di educazione ambientale nelle scuole e iniziative per la salvaguardia della fauna marina, come il recupero delle tartarughe.

L’associazione organizza regolarmente appuntamenti di pulizia in diverse aree, tra cui città, spiagge, parchi e corsi d’acqua. Dal 10 novembre 2019, la frequenza degli eventi è aumentata drasticamente, superando i 200 eventi al mese. L’obiettivo principale è sensibilizzare i cittadini alla tutela del territorio e liberare gli spazi naturali da plastica e rifiuti.

La Referente Comunale, Marianna Bicchi, ha dichiarato: “Con questa iniziativa vogliamo promuovere una maggiore educazione ambientale e la cura del nostro territorio.” Ha inoltre espresso gratitudine all’amministrazione comunale, alla Cooperativa Il Poliedro e ai Lions Club di Città di Castello per il supporto nella realizzazione di questo primo Clean Up nella città.

Durante l’evento, i partecipanti saranno guidati dalla Cooperativa Il Poliedro, che offrirà un tour del centro storico, illustrando la storia e le bellezze artistiche di Città di Castello. Le operatrici museali della cooperativa hanno commentato: “Siamo entusiasti di partecipare a questa iniziativa, sia come volontarie che come guide. Questo connubio tra arte e ambiente è fondamentale per noi, poiché ci impegniamo in entrambi i settori da anni.”

L’assessore all’ambiente Mauro Mariangeli e l’assessore alla cultura Michela Botteghi hanno sottolineato l’importanza di unire la tutela ambientale alla valorizzazione dei luoghi storici. “Questa iniziativa è un ottimo esempio di collaborazione tra diverse realtà, per il bene della comunità e dell’ambiente,” hanno affermato.

L’appuntamento è fissato per le 9:30 all’ingresso della Pinacoteca Comunale, in via Largo Monsignor Muzi, dove sarà possibile iscriversi e ricevere il materiale necessario per l’evento. Durante il tour, i partecipanti troveranno una postazione di ristoro a metà percorso, gentilmente offerta dal Lions Club Tiferno di Città di Castello.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente locale e per apprezzare la ricca storia culturale di Città di Castello, unendo la comunità in un gesto di responsabilità collettiva.