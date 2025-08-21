Città di Castello, premia infermiera Eleonora Valeri

Salvò una donna in vacanza da un malore.

In Comune un riconoscimento il giorno 27 agosto

Il Comune di Città di Castello tributerà un riconoscimento pubblico a Eleonora Valeri, infermiera del servizio 118, che lo scorso 10 agosto, mentre si trovava in vacanza a Torrette di Fano, ha salvato la vita di una donna colta da malore sulla spiaggia. Un gesto di prontezza, competenza e altruismo che ha commosso due città e che sarà celebrato ufficialmente mercoledì 27 agosto alle ore 11.00, nella sala del consiglio comunale di Piazza Gabriotti.

Durante la cerimonia, il sindaco Luca Secondi, insieme al vicesindaco Giuseppe Stefano Bernicchi e alla giunta comunale, consegnerà a Eleonora una targa in segno di ammirazione e riconoscenza da parte della comunità tifernate. All’evento parteciperanno anche rappresentanti del Comune di Fano, con l’assessore Mauro Talamelli, e dell’Usl Umbria 1, rappresentata dal direttore sanitario Ottavio Alessandro Nicastro e dal direttore del Presidio ospedaliero Alto Tevere Silvio Pasqui.

“Eleonora ci ha resi orgogliosi – afferma il sindaco Secondi – e merita un riconoscimento pubblico della nostra città per il gesto speciale che ha compiuto con grande professionalità e amore per il prossimo. La sua prontezza ha fatto la differenza tra la vita e la morte. È un esempio autentico di umanità e spirito di servizio”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il valore simbolico della presenza del Comune di Fano alla cerimonia: “Siamo felici della partecipazione dei colleghi di Fano, come noi desiderano esprimere gratitudine a Eleonora. Questo evento rinsalda il forte legame che unisce le nostre comunità, legame costruito da decenni di amicizia e frequentazioni estive che molti tifernati hanno con il territorio di Fano e delle sue spiagge”.

La cerimonia sarà anche occasione per ribadire il sostegno e la stima dell’amministrazione comunale verso tutto il personale sanitario.

“La presenza dei dirigenti Usl Umbria 1, che ringrazio – aggiunge Secondi – ci consente di esprimere pubblicamente l’apprezzamento per tutti gli operatori della sanità del nostro territorio, che lavorano con la stessa passione, competenza e dedizione dimostrata da Eleonora in quell’intervento decisivo”.

Il salvataggio è avvenuto mentre l’infermiera si trovava in vacanza. Notando una donna riversa sulla sabbia, Eleonora è intervenuta senza esitazione, praticando le manovre salvavita con determinazione e lucidità fino all’arrivo dei soccorsi. Già nei giorni immediatamente successivi all’accaduto, il sindaco Secondi aveva espresso pubblicamente il plauso dell’amministrazione comunale e aveva annunciato l’intenzione di organizzare un encomio ufficiale, per dare il giusto risalto a un’azione tanto nobile quanto efficace.

La cerimonia del 27 agosto sarà quindi un momento per esprimere a Eleonora Valeri la gratitudine e il rispetto non solo per l’azione compiuta, ma anche per i valori che rappresenta come professionista sanitaria e cittadina impegnata.