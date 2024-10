Città di Castello Pallavolo: vittoria nel match contro Perugia

Città di Castello Pallavolo – Città di Castello. Il 26 ottobre 2024, il team di pallavolo femminile ha trionfato in un’emozionante partita di campionato regionale di Serie C, battendo le avversarie del Perugia School Volley con un punteggio finale di 3-2 (21/25, 20/25, 25/20, 25/18, 15/13). La gara, disputata al palaioan di Città di Castello, ha visto una presenza significativa di pubblico che ha sostenuto con fervore entrambe le squadre.

La formazione tifernata, guidata dall’allenatore Mister Barrese, ha conquistato due punti preziosi che contribuiscono al consolidamento della loro posizione in classifica. Inizialmente, le ospiti di Perugia hanno mostrato una performance decisa, approfittando delle incertezze delle atlete di casa e portandosi in vantaggio con un parziale di 2-0. Nonostante un avvio difficile, le ragazze del Città di Castello hanno saputo reagire con determinazione.

Dalla terza frazione di gioco, la squadra ha iniziato a trovare una migliore sintonia, dimostrando un gioco più coeso e strategico. Questo cambiamento ha permesso alle tifernati di recuperare il punteggio e, dopo un’intensa rimonta, hanno portato la partita al tie break, dove hanno saputo imporsi con un finale entusiasmante.

Un elemento chiave per il successo della squadra è stata l’introduzione della nuova palleggiatrice Ilaria Brizzi, arrivata in città solo il venerdì sera precedente l’incontro, a causa dell’infortunio alla titolare Martina Gambino. L’inserimento di Brizzi ha offerto alla squadra una nuova dimensione, facilitando un gioco più incisivo e dinamico. La dirigenza biancorossa ha agito prontamente per garantire una rosa competitiva e l’arrivo dell’esperta palleggiatrice rappresenta un’importante risorsa per il proseguimento della stagione.

L’allenatore Barrese ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della necessità di perfezionare l’intesa tra le atlete, soprattutto con l’arrivo di nuovi elementi. La giovane squadra si sta affacciando per la prima volta a un campionato di Serie C, un ambiente altamente competitivo che richiede adattamento e crescita. La prestazione di ieri sera ha dimostrato il potenziale delle biancorosse, che hanno saputo affrontare e superare le difficoltà, trovando motivazione e fiducia in se stesse.

Il match ha offerto emozioni forti e ha messo in luce la determinazione delle giocatrici, pronte a continuare la loro corsa verso una stagione promettente. La prossima sfida per il Città di Castello sarà un’opportunità per consolidare ulteriormente i progressi e migliorare la loro posizione in classifica. L’entusiasmo del pubblico e il sostegno della dirigenza sono elementi cruciali che possono fare la differenza in questo percorso.

Concludendo, la vittoria contro il Perugia School Volley rappresenta non solo un risultato sportivo, ma anche un passo avanti nel processo di crescita della squadra. Le ragazze, affiancate da un coaching attento e da un ambiente supportivo, sono pronte a continuare a combattere per raggiungere i loro obiettivi in questa stagione di pallavolo.