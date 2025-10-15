Città di Castello Pallavolo Femminile: una stagione di crescita

Dodici formazioni e un vivaio in espansione per il club biancorosso

Il Città di Castello Pallavolo Femminile apre la stagione 2025/2026 con rinnovato entusiasmo e obiettivi ambiziosi, confermandosi tra le realtà sportive più solide e radicate dell’Umbria. Da decenni la società biancorossa rappresenta un punto di riferimento per la formazione sportiva e personale di centinaia di giovani atlete, unendo passione, competenza e spirito di squadra.

Il club, da sempre guidato dai valori dell’impegno, del rispetto e della collaborazione, continua a coltivare un forte legame con la città tifernate, che ne condivide i colori sociali – bianco e rosso – e sostiene con partecipazione ogni squadra. Il progetto sportivo si fonda sull’idea di un percorso completo, dal minivolley alle categorie senior, con un approccio educativo e inclusivo che mette al centro la crescita delle ragazze dentro e fuori dal campo.

Quest’anno la società parteciperà a ben dodici campionati regionali e giovanili, confermando la propria vocazione formativa e la qualità del lavoro tecnico. In Serie C, la prima squadra sarà affidata alla guida di Augusto Barrese, coadiuvato da Jacopo Gennari, Alessio Martini e Luca Raffanti, con lo stesso Martini nel ruolo di scoutman. L’obiettivo è consolidare la presenza ai vertici del movimento regionale, valorizzando giovani promesse e riaccendendo l’entusiasmo dei tifernati per la pallavolo femminile.

Nel campionato di Serie D, la squadra sarà guidata da Giampaolo Rossi con l’assistenza di Michele Menghi: un gruppo giovane e motivato che rappresenta il passaggio intermedio verso la pallavolo di alto livello.

Cuore pulsante del club resta il settore giovanile, vero fiore all’occhiello del progetto biancorosso. Due le formazioni iscritte ai campionati Elite dell’Umbria: l’Under 18, allenata da Giampaolo Rossi con Augusto Barrese come assistente, e l’Under 16 guidata da Marzio Giogli con l’assistente Celeste Bruschi. A queste si aggiungono le altre squadre giovanili: Under 18 Bianca con Jacopo Gennari e Michele Menghi, Under 16 Bianca con Menghi e Gennari, Under 14 con Pierpaolo Quarta e Agnese Pauselli, Under 13 seguita da Marzio Giogli e Giorgia Cavargini, e Under 12 allenata da Linda Tarducci con Chiara Landi.

Fondamentale anche l’attività della Scuola di Pallavolo Biancorossa, che accoglie 60 bambine nelle due sezioni di minivolley/S3, punto di partenza per tante future atlete. La struttura è coordinata dal professor Augusto Barrese, affiancato da uno staff affiatato di istruttrici: Chiara Landi e Giorgia Cavargini per la sezione “white e green1”, Letizia Fiorucci e Linda Tarducci per la “green2 e red”.

Non manca lo spazio per il gruppo amatoriale, seguito da Elisabetta Pieggi, che quest’anno punta a rilanciare il Torneo Francesca Fabbri, storico appuntamento dedicato alle categorie Under 16 e Open, giunto alla 41ª edizione.

Con una struttura organizzativa solida, uno staff qualificato e un vivaio in costante espansione, il Città di Castello Pallavolo Femminile si prepara a un’annata di crescita, entusiasmo e formazione. Una stagione che rinnova la missione originaria del club: essere una scuola di sport e di vita, capace di educare, formare e ispirare le nuove generazioni di atlete umbre.